貝沙灣綁架案｜家長人心惶惶　女傭搭的士送少主返學

周三（8日）貝沙灣發生駭人聽聞的綁架案，39歲菲傭與19個月大女少主在上學途中，突遭兩綁匪擄上車，挾持至元朗八鄉大窩村，藏參於一個滿佈建築廢料的貨櫃內。今日（10日）記者到女少主就讀的幼稚園，學校職員對事件並無回應，據了解，校方亦沒有出任何通告。現場有女傭指，綁架案發生後人心惶惶，其僱主吩咐她乘的士送少主上學以策安全。



昨（8日）晨8時許，外籍女傭抱同女少主行經域多利道700號港燈電站，前往附近幼稚園上學期間被擄走。記者今日到涉事女少主就讀的幼稚園了解情況，今早學童如常上學，附近亦未見有警察多加巡邏。

不願露面的菲傭Mallillin向記者透露，其少主與涉事19個月大的女童是同一個Playgroup的同學，大家均住在貝沙灣。Mallillin指，她平日與涉事菲傭及另一名外傭一同推嬰兒車返學。不過綁架案發生後，其僱主着她多加小心，吩咐要截乘的士送少主返學。Mallillin指，現時感到驚慌，出門會特別小心，並會多留意附近的陌生人。

另一名不願露面的外傭則住在幼稚園附近，現時仍依舊行路返學。僱主近日亦着她小心，但她坦言「唔驚」。有駕車送子女上學的家長則表示，學校並沒有出特別通告，亦沒有提家長要小心。