Honey Q Level Up減肥藥可增心血管疾病風險　衞生署籲停用

衞生署今日（16日）公佈，一款名為「Honey Q Level Up」的減肥產品含有未標示受管制及可增加心血管疾病風險的「西布曲明」成分；呼籲市民切勿購買或服用，並不要購買成分不明或可疑的產品；如市民曾購入有關產品，可於辦公時間交到灣仔胡忠大廈衞生署藥物辦公室銷毀。



衞生署今日（16日）公佈「Honey Q Level Up」減肥產品含有未標示受管制及可增加心血管疾病風險的「西布曲明」成分。（衞生署圖片）

購自網上銷售平台 含三款受管制成分

衞生署表示，在市場監測期間，透過一網上銷售平台獲得「Honey Q Level Up」產品樣本化驗；其後得出結果顯示，該樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」，「苄基西布曲明」及「氟西汀」。

當中「西布曲明」曾被用於抑壓食慾，惟該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，相關藥劑製品已被禁止在港使用；至於「苄基西布曲明」的化學結構則與「西布曲明」類似；「氟西汀」則用作治療情緒病，可能引起幻覺及失眠。

衞生署強烈呼籲市民切勿購買、服用成分不明或可疑的產品。已購買產品的市民亦應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，可諮詢醫護人員意見。而衞生署藥物辦公室網頁已備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料，供市民參閱。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。

