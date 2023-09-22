減肥藥VSlimming Herbal含禁用西布曲明　36歲男子涉非法售賣被捕

衞生署今日（22日）表示，減肥藥「VSlimming Herbal」被驗出含有未標示受管制藥物成分，包括已禁用的西藥成分「西布曲明」。當局今日到深水埗一間商店採取行動，一名36歲男子涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被捕。衞生署指，正繼續調查案件，並呼籲已購買涉事減肥藥的市民立即停用，並將產品交予衞生署藥物辦公室銷毀。



9月22日，衞生署深水埗一間零售商店售賣「VSlimming Herbal」採取行動，一名36歲男子被捕。（政府新聞處圖片）

香港禁止使用「西布曲明」藥劑製品

衞生署表示，早前根據情報，從深水埗一零售商店購得減肥產品「VSlimming Herbal」，政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本包裝內的口服膠囊含有「西布曲明」、「去甲基西布曲明」及「螺內酯」，三種成份均為《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥。

當局指，「西布曲明」曾用於抑壓食慾，但由於該藥會增加心血管疾病的風險，故在2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用，「去甲基西布曲明」的化學結構則與「西布曲明」類似；而「螺內酯」則屬於處方藥物，用於治療心臟衰竭，須在醫生指示下使用，其副作用包括頭痛、腸胃不適、低鈉血症（血鈉水平異常低）和高鉀血症（血鉀水平升高）等。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，才可合法於市面銷售，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

2022年6月24日，一名57歲男子涉嫌非法售賣「VSlimming Herbal」被捕。（政府新聞處圖片）

衞生署強烈呼籲已購買涉事產品的市民，應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予位於灣仔胡忠大廈1801室的衞生署藥物辦公室銷毀。

翻查資料，衞生署去年6月已將「VSlimming Herbal」列入慎用纖體產品，當時同樣在深水埗一間店舖購得該藥減肥藥，並驗出「西布曲明」及「螺內酯」，警方以涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，將一名57歲男子拘捕。但當局衞生署發放的圖片，涉事的減肥藥包裝與今次查獲的明顯有別。