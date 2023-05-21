台女食減肥藥瘦身致肚瀉要穿尿片　醫生教飯前2招健康減肥不捱餓

減肥是女生的終身事業，部分女生甚至為減肥會不惜一切，用盡所有辦法，節食、運動，甚至服用減肥藥，為的只是身形變得苗條更好看。最近就有台醫分享了一個減肥個案，有位女子因服用減肥藥致肚瀉，甚至需要穿尿片外出！醫生亦建議飯前做1招，則有助健康減肥，台女實試後腰圍變得越來越小，體重更由68KG減到64KG！



減肥是女生的終身事業，部分女生甚至為減肥會不惜一切，用盡所有辦法，節食、運動，甚至服用減肥藥，為的只是身形變得苗條更好看。（《歡樂頌》劇照）

台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴在節目《醫師好辣》分享了一個服用減肥藥減重的個案，陳醫生指出曾經一位40多歲的女子前來求診，這位女子有一點微胖，又很喜歡穿窄身裙，BMI大約是26，過往試過服用很多減肥藥減肥，怎料吃完之後卻不斷肚瀉，外出時甚至要穿上尿片。

陳醫生提到這位女子本來患有「大腸激躁症」，加上她服用的減肥藥是幫助抑制油脂及糖分吸收的，所以當她吃了油膩食品後就會不斷肚瀉，嚴重起來要經常出入洗手間，甚至會一直滲便，令她不得不穿尿片外出，有時更會出現頭痛症狀，她後來嘗試打針抑制食慾，但卻令她不停嘔吐。

有位女子過往試過服用很多減肥藥減肥，怎料吃完之後卻不斷肚瀉，外出時甚至要穿上尿片。（gettyimages）

這位女子非常著重身形體態，很相減重，但又確實很不喜歡運動。她求診後醫生就跟她指出運動的好處，原來曾經有研究指出，每天運動即使只有1分鐘，新陳代謝及心肺功能都可以改善到5%，尤其是飯前運動，體脂率更有大大改善！

陳醫生引用了過去的一個研究，表示曾經有研究人員利用老鼠進行實驗，讓2組老鼠做同一樣的運動及吃一樣的食物，1組做完運動後馬上進食，另一組就在運動及進食之間相隔4小時，實驗結果證明，做完運動後馬上進食的那組老鼠，牠們的肌肉增長速度比另一組快足足3倍，牠們肌肉增長看起來更健壯，而另一組則脂肪偏多較肥胖。

運動後吃東西其實跟健身後吃高蛋白相似道理，我們在運動後2小時內吃的食物熱量，大部分都會轉換成肌肉，相對地脂肪可會得到較少的養分。（gettyimages）

運動後吃東西其實跟健身後吃高蛋白相似道理，我們在運動後2小時內吃的食物熱量，大部分都會轉換成肌肉，相對地脂肪可會得到較少的養分，所以除了運動之外，飯前喝水對減肥亦有很大的幫助。腿部是身體最大的肌肉群，陳醫生就建議那位女子嘗試在飯前深蹲1分鐘及喝500cc水後再吃飯，而她實試後，體重由68Kg減到64Kg，體脂率更由35Kg降至27Kg，腰圍更明顯縮小，以後都不再需要依靠減肥藥，可以健康地瘦身！