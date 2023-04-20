減肥藥｜網售含禁藥西布曲明瘦身飲料　涉案39歲女被警方拘捕

衞生署公布，今日（20日）就有人銷售一款名為「Bellissimo Instant Premix Coffee & Chocolate Drinks」的瘦身產品採取行動，該產品被發現含有未標示並已禁用的西藥成分「西布曲明」。行動中，一名39歲女子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。



衞生署發言人強烈呼籲市民，切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。



衞生署公布，今日（20日）就有人銷售一款名爲「Bellissimo Instant Premix Coffee & Chocolate Drinks」的瘦身產品採取行動。（政府新聞處提供）

衞生署早前根據情報，透過一互聯網網站購得「Bellissimo Instant Premix Coffee & Chocolate Drinks」樣本作化驗，據政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」。

有見及此，衞生署今日就有人銷售相關產品採取行動，行動中一名39歲女子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。衞生署正繼續調查。

衞生署發言人補充，「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。發言人補充，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。衞生署藥物辦公室網頁備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料，供市民參閱。