香港國際創科展2024「智慧香港展館」6大展區展創新科技成果

創新科技是推動社會進步的重大動力，近年，特區政府積極採用創新科技提升公共服務及市民的生活質素，想知道身邊有甚麼智慧方案令我們生活更便利？創新科技及工業局（創科及工業局）於四月舉辦「國際創科營商周」，多項創科盛會在香港舉行，當中包括由政府資助的旗艦活動「數字經濟峰會」和「香港國際創科展」，以及大力推動的首屆「香港世界青年科學大會」。政府資訊科技總監辦公室（資科辦）將於4月13至16日在創科及工業局與香港貿易發展局合辦的「香港國際創科展」設立大型「智慧香港展館」，展出過百項包括由不同政府部門開發與市民生活息息相關的科技方案，展示特區政府及業界推動香港創科及智慧城市發展的成果，大家不妨親身去了解更多！



「智慧香港展館」聚焦人工智能應用，設置「智慧生活」、「智慧出行」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」及「智慧經濟」六大展區，展出來自超過20個政府部門的創新科技方案，以及本地創科業界和學生於「香港資訊及通訊科技獎」、「亞太資訊及通訊科技大獎」、「『創客中國』國際中小企業創新創業大賽—香港分站賽」和「開放數據應用比賽」的得獎創新作品，展覽設有互動體驗及即場示範，業界朋友切勿錯過，歡迎立即按此登記，費用全免！

詳情如下：

展覽日期及時間：

4 月 13 至 15 日 上午9時30分至下午6時30分

4 月 16 日 上午9時30分至下午5時正

地點：香港會議展覽中心 (攤位：3C-C01)

以下率先為大家介紹展館的重點展品：

「智慧生活」展區

資科辦 – 智方便

資科辦的「智方便」一站式個人化數碼服務平台，讓香港市民透過電子身份認證功能，簡單安全地登入不同的網上服務，無需管理多個戶口和密碼。截至2024年3月，「智方便」已接達340項政府、公私營機構網上服務，包括SmartPLAY康體通、醫健通、稅務易、續領車輛牌照、登記非觸式e-道等，並有超過260萬人登記。「智方便」去年更換新版面，提供日常生活資訊方便市民，今年更會陸續推出新功能，包括讓市民在使用服務時可授權系統使用其他部門已收集的資料，無需重複遞交。資科辦會繼續推動各部門採用「智方便」，實現在2025年達到政府服務「一網通辦」的目標，提升用戶體驗。

資科辦「智方便」一站式個人化數碼服務平台

香港天文台 – 機場跑道積水情況估算

香港天文台利用智能科技為香港國際機場估算跑道積水情況，系統結合實時降雨數據和短期天氣預報來估算大雨會否引致跑道積水，協助機場管理局評估跑道是否適合飛機升降，確保航空安全。

香港天文台「機場跑道積水情況估算」系統

「智慧生活」展區：「智慧醫療」

衞生署 – 數碼中藥標本館

政府一直鼓勵中醫藥界加強科技應用，提升服務質素及推動產業發展。衞生署的全球首個「數碼中藥標本館」，提供中藥標本高清影像，更利用先進的攝影測量法，結合電腦運算構建高度像真的三維藥材圖像，讓市民更易了解藥材的真貌，亦有助業界準確鑒定藥材。「標本館」更首次公開展出虛擬實境導賞，讓參觀人士親身體驗，並設旁白解說和互動功能，令觀賞體驗更豐富。

衞生署「數碼中藥標本館」

社會福利署 – 應用虛擬實境技術提升心理創傷治療成效

社會福利署將展出「靜心 ‧ VR空間」系統。系統透過沉浸式虛擬實境（VR）體驗，為經歷創傷的服務使用者打造個人靜心空間，是一個心理治療上的新嘗試。展館現場設有體驗區，參觀人士可以體驗各種360度視頻、三維物體等，並沉浸在個性化的寧靜環境中，了解科技如何輔助心理創傷治療。

社會福利署「應用虛擬實境技術提升心理創傷治療成效」

「智慧出行」展區

運輸署 – 東涌實時交通燈號調節系統

運輸署會展示測試中的「東涌實時交通燈號調節系統」，系統透過感應器，實時探測和分析人流及車流，靈活調節綠燈的分配時間，方便行人和車輛，減少延誤。

運輸署「東涌實時交通燈號調節系統」

「智慧環境」展區

環境保護署 – 5G網狀網路多地形採樣機械人隊

環境保護署會展出首個「5G網狀網路多地形採樣機械人隊」。多隻機械人透過5G網狀網路（5G Mesh Network）互聯，即使在惡劣、密閉空間和沒有基礎網絡設施的地方，亦可合作進行污染偵查，提升效率及保障調查人員的安全。

環境保護署「5G網狀網路多地形採樣機械人隊」

「智慧政府」展區

香港海關 – 虛擬海關服務大使–小慧

香港海關推出虛擬海關服務大使「小慧」，在海關網頁、香港國際機場、香園圍管制站、港珠澳大橋香港口岸及高鐵西九龍站投入服務，實時解答市民和旅客的查詢。透過人工智能及自然語言處理等技術，「小慧」能分析查詢的要點，提供即時及適切的回應。海關正計劃將相關服務推廣至其他口岸，以及海關不同的社交平台上，以便利更多來自內地和世界各地的旅客。

香港海關「虛擬海關服務大使–小慧」

香港海關 – 智能領犬管理系統

香港海關的「智能領犬管理系統」，利用物聯網技術，實時監察搜查犬的健康數據和搜查犬基地的環境數據，讓海關人員進行分析並作出相應調配，提升管理效能。領犬員亦會帶同搜查犬在展館作現場示範。

香港海關「智能領犬管理系統」

土木工程拓展署 – 3D空間技術應用在工程測量

土木工程拓展署測量部將展出以雷射掃描技術產生的三維模型，讓參觀者在戴上眼鏡後身臨其境了解該署如何從海、陸、空測量站測量工程工地，並製作三維模型以進行工程分析。

土木工程拓展署「3D空間技術應用在工程測量」

懲教署 – 無人機自動巡邏監察系統2.0

懲教署應用具圖像分析功能的「無人機自動巡邏監察系統2.0」，於院所範圍作自動巡邏監察，協助檢查院所內的設施狀況及偵察範圍內可能出現的異常或突發事件，以加強院所保安。新一代系統配備自動化無人機機庫，實現無人機全自動化升降，職員只需於遠端工作台進行監察，有效提升運作效率。

懲教署「無人機自動巡邏監察系統2.0」

發展局 – 空間數據共享平台大獎2023

發展局成立的地理空間實驗室舉辦了比賽，鼓勵學生及社會大眾靈活運用空間數據解決城市面臨的挑戰。展館會展出多項得獎作品，包括中學生利用空間數據分析香港新市鎮的環境、社會及管治（ESG）水平及可持續發展的可能性。

發展局「空間數據共享平台大獎2023」

渠務署 – 人工智能水位預報系統

渠務署正於敬業街明渠進行「活化翠屏河」工程，工程期間如遇上降雨，有機會令河道水位迅速上升，威脅前線人員安全。渠務署採用「eRAIN」人工智能系統，利用人工智能技術分析降雨預報數據，預測翠屏河水位上升的時間，並在預測到水位將會高過安全門檻時，即時通知相關人員，確保前線人員工作安全。「eRAIN」亦運用深度學習，模擬降雨分佈和水位之間的關係，根據不斷累積的數據重新演算以提高預測準確性。

渠務署「人工智能水位預報系統」

渠務署 – 元朗淨水設施

渠務署正將元朗污水處理廠原址重建成「元朗淨水設施」，是全港首間應用「好氧顆粒污泥技術」作為生物處理的污水處理設施，耗電量比傳統技術低，節省能源；淨水設施更採用綠建設計，引入大量綠化元素及設置共享設施，推廣可持續發展，並會積極開拓及應用各種可再生能源，致力實現能源中和。

渠務署「元朗淨水設施」

機電工程署 – 可再生能源探索者

機電工程署研發的「可再生能源探索者」，運用大數據及人工智能等新興技術收集和分析天氣數據和可再生能源系統數據，以評估可再生能源產電潛力。已安裝可再生能源系統的用戶可遙距監察其系統，以及收取即時故障通知、預測性維修保養和系統優化建議等資訊，提升發電量。此項目更榮獲日內瓦國際發明展金獎。

機電工程署「可再生能源探索者」

香港消防處 – 消防處室內定位設備

香港消防處的「室內定位設備」記錄消防人員在火場內的實際行走路徑，並可標示待救者的位置，有助調配資源及提高搜救效率。如遇上突發情況，現場指揮人員可透過此設備確定消防人員的準確位置並遙距發出撤離指示，提升前線人員的安全。

香港消防處「消防處室內定位設備」

香港警務處 – 巡邏機械人

香港警隊首個巡邏機械人可全天候工作，不但能執行自動導航巡邏及發放信息，更設有求助按鈕讓市民在緊急情況下即時與警務人員直接對話，並具影像鏡頭協助人員了解現場環境作行動部署。巡邏機械人配備超聲波感應器、激光雷達，通過人工智能算法自我定位，適時停止或繞道而行，以保安全。巡邏機械人預計於2024年第二季在港珠澳大橋香港口岸進行實地測試及試行運作。

香港警務處「巡邏機械人」

香港警務處 – 緊急救援手機應用程式 - HKSOS

香港警務處推出的緊急救援手機應用程式「HKSOS」，可以讓市民戶外活動遇險時，透過應用程式直接向999報案中心求救。而當求助人士身處沒有流動網絡覆蓋的範圍時，搜救人員亦能夠利用專利技術Signal Radar©，憑求助人士手機上設置的獨有SOS訊號偵測到他的身處位置。「HKSOS」自推出截至四月初，共接獲八宗山野求助。「HKSOS」更榮獲日內瓦國際發明展金獎，備受國際肯定。

香港警務處「緊急救援手機應用程式 - HKSOS」

路政署 – 地理空間人工智能科技在偵察道路欠妥工作中的應用

路政署開發了應用地理空間人工智能科技的「偵察道路欠妥系統」（RDDS）和「路面三維掃瞄車」（P3SV）試點項目，自動檢測道路欠妥的情況，令道路網絡保養的工作更有效率。RDDS利用人工智能模型分析車載攝影系統拍攝的道路照片，偵察褪色路面標記和路面裂縫。P3SV則利用激光三角法採集高分辨率的三維路面數據，通過數學模型識別路面坑洞。

路政署「地理空間人工智能科技在偵察道路欠妥工作中的應用」

地政總署 – 人工智能應用於地圖更新和提取地下公用設施資料

地政總署利用人工智能技術從影像和點雲數據中，識別地圖特徵和提取相關資訊以更新數碼地圖，提高更新地圖的效率和可擴展性。地政總署亦建立了「地下管線數據提取系統」平台，利用人工智能自動識別地下管線設施和提取設施的三維空間資訊，以支援地下設施的運作和管理。

地政總署「人工智能應用於地圖更新和提取地下公用設施資料」

同場加映：「人工智能創新應用」創科比賽得獎方案

為鼓勵政府同事擁抱科技，提出更多提升公共服務的創新方案，資科辦在去年六月舉辦「人工智能創新應用」創科比賽，邀請政府人員組隊提交應用人工智能提升公共服務的建議，並由資科辦轄下的智慧政府創新實驗室為十強方案與業界（包括本地初創企業）的技術方案進行配對。

十個得獎概念驗證方案會在展館展出，包括大獎「通過生成手語改善溝通」、二獎「人工智能環境空氣滋擾偵查機械狗」、三獎「使用 BIM、BIM-AM 和 iBMS 大規模構建語義建模」，以及優異獎「香港舊區人工智能無人機外牆剝落/滲水檢測系統」、「應用於水上活動的人工智能遠程視頻監察系統」、「警察基礎訓練對話機器人」、「智能光電感應器及攝像機搜索系統」、「智能招牌偵測系統」、「光學雷達基準標記定位系統」及「利用人工智能識別技術進行海岸清潔監察」。

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「智慧經濟」展區

資科辦 – 智慧政府創新實驗室

現場還會介紹由資科辦成立的「智慧政府創新實驗室」，它負責促進政府部門採用創新科技，提供平台聯繫政府部門與創科業界，協助部門與業界攜手開發創新方案，提升公共服務質素。同場展出的多個部門方案，亦是與「創新實驗室」共同進行概念驗證，及後落地應用的成功例子，例如香港海關以人工智能解答市民和旅客查詢的「虛擬海關服務大使–小慧」、路政署應用地理空間人工智能科技的「偵察道路欠妥系統」及社會福利署應用虛擬實境技術提升心理創傷治療的「靜心 ‧ VR空間」手機應用程式。

由資科辦成立的「智慧政府創新實驗室」協助部門與業界攜手開發創新方案。

機電工程署 – 機電創科網上平台

現場亦會介紹機電工程署的「機電創科網上平台」，它就政府部門、公營機構及機電業界的科技需求與初創企業、中小企及學術界的科研成果進行配對，促進各方應用創新科技，解決各項挑戰。

機電工程署推出「機電創科網上平台」支援各政府部門及公營機構與機電界別的協作，促進各方應用創新科技。

「智慧香港展館」展出的內容非常豐富，又與大家生活息息相關，請即按此預先登記！

同期活動：

數字經濟峰會

峰會日期：4月12至13日

地點：香港會議展覽中心

場地：會議廳及演講廳1 - 2

（香港會議展覽中心及線上舉行）

詳情：https://www.digitaleconomysummit.hk/tc/index

（資料及相片由客戶提供）