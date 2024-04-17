垃圾徵費｜先行先試問卷曝光　問清潔工會否留任？　受訪者咁答

垃圾徵費先行先試計劃實行至今逾兩星期，《香港01》獲得本周起進行的調查問卷，對象包括住戶和前線員工，當中有問及清潔工在垃圾徵費實施後的留職意欲。負責收集柴灣連翠邨意見的柴灣區議員植潔鈴表示，邨內280戶家庭參與計劃，暫時收到約100份回應，初步顯示住戶普遍無大意見，但有清潔工坦言，工作量倍增，倘不獲調整薪金會考慮辭職。



不過，據了解清潔工的反應也非一面倒，有區域的受訪前線清潔工對徵費計劃評價正面，認為有推廣保環正面意義。



垃圾徵費押後至8月1日實施，政府並於4月1日起在全港十四個地點推行「先行先試」計劃，了解實際操作時或會遇到的問題，政府上周二（9日）舉行問卷調查簡介會，向參與問卷調查的區議員講解工作背景、目的和細節。

問卷調查將收集住戶、清潔工人、物業管理和商業營運者等不同持份者的意見和試行經驗，讓政府深入掌握推行垃圾收費的落地情況和不同相關群組的準備就緒程度，以作務實部署和處理。

問卷內容曝光：問清潔工垃圾徵費後會否辭職？

《香港01》取得「先行先試」的問卷，內容因應不同對象如院舍前線清潔員工、住宅物業前線清潔員工和三無大廈前線清潔員工、住宅物業住戶、及食肆前線員工制定三個不同版本的問題。

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以前線清潔員工為對象的問卷問題，不論是在食肆、院舍或三無大廈工作，問題均是觸及受訪者認為使用指定垃圾袋對其日常的工作安排影響程度，及實行垃圾收費的難度。問卷同時要求前線清潔員工就「多年行之有效的工作變得複雜」、「改變工作流程帶來不便」、「需要很長時間了解和適應」是否實行垃圾收費困難的原因作表態。

問卷問前線清潔工會否因垃圾徵費而離職

問卷亦詢問前線清潔員工認為需要多少時間熟習垃圾收費實施流程，提供「半年或以上」、「一至兩年」、「三至四年」、及「四年或以上」供選擇。問卷又詢問前線清潔員工在垃圾徵費實施後，會否考慮不再從事清潔行業。

至於針對一般住戶的問卷，則主要了解其使用指定膠袋、棄置垃圾、回收分類的習慣有多大程度因「先行先試」計劃而有所改變；食肆前線員工方面，問卷詢問受訪者有關指定垃圾袋能否改變其習慣、會否在源頭減廢方面作出改變等。

負責收集柴灣連翠邨試點意見的植潔鈴向《香港01》表示，當局簡介調查問卷內容時，曾表示期望區議員至少收集到10%試點參加者的意見，她透露連翠邨共合有280戶家庭參與先行計劃，她現時已收集到約100份回應，將於本周內整合意見後上報至政府。

植潔鈴：居民普遍對徵費無大意見 但認為指定袋定價略高

她表示，截至現時為止，由居民回應顯示，大部分回應的居民均對垃圾徵費無太大意見，認為背後理念良好，只是認為指定膠袋定價略高，加上政府對分類及棄置垃圾的指引過於仔細，反令原本有分類習慣的居民在棄置垃圾時更麻煩，認為需要較長時間適應新一套計劃。

植潔鈴又指，當區有清潔工坦言目前的先行先試計劃令其工作量倍增，每天至少需要運送垃圾兩次，又指如果實施垃圾徵費後公司未有調薪，不排除辭職。

葉文斌：前線員工樂意配合

民建聯屯門東區議員葉文斌服務的選區內亦有試點，他表示收集意見過程順利，前線清潔員工、院舍均樂意配合調查及先行先試計劃，區議員會收集訪問結果後會如實向政府反映，相信政府會根據調查結果再調整。