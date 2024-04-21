惡臭頻仍卻不自知的「臭鼻症」

相信不少人曾患上鼻竇炎，飽受鼻塞、流出濃稠鼻涕、鼻子發出異味等困擾。其實有另一種與鼻相關的疾病——俗稱「臭鼻症」的萎縮性鼻炎，都會出現類似症狀，更有機會令患者感覺神經失調，影響其發揮正常的過濾功能，讓鼻腔堆滿鼻垢及鼻涕。曾有患者鼻子傳出惡臭至「隔幾呎遠都聞到」而不自知。



撰文：醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生黃翠欣



醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生黃翠欣

鼻竇是指位於顱骨前部充滿空氣的空腔。嚴重的感染或過敏有機會刺激鼻竇內的黏膜出現炎症，引起腫脹、阻擋鼻竇黏液排出，滋生細菌並造成鼻竇炎。此症可分為急性及慢性，前來求診的患者以急性居多。病徵是鼻塞、流出黃綠色濃鼻涕、呼吸困難、鼻腔內有異味、按壓鼻竇位置會感到痛楚等等。如果病徵持續三個月或以上，就會診斷為慢性鼻竇炎。

至於俗稱「臭鼻症」的萎縮性鼻炎發病位置集中於鼻腔，發病率較鼻竇炎低，亦可分為原發性和繼發性。原發性萎縮性鼻炎發病原因不明，曾有文獻指出女性比男性較容易患上，亦有指缺乏維他命A人士會有較高患病機會。而繼發性患者，臨床上佔大多數，不少是曾接受鼻腔治療手術的病人，例如鼻甲切除手術、或因鼻咽癌及頭頸癌而接受放射性治療的人士。他們的鼻腔組織及鼻黏膜面積於治療後會有所縮少，黏膜上的絨毛亦會減少，影響感應空氣流動、調節溫度及保濕的功能，同時亦影響嗅覺細胞令嗅覺受損。

少人曾患上鼻竇炎，飽受鼻塞、流出濃稠鼻涕、鼻子發出異味等困擾，俗稱「臭鼻症」的萎縮性鼻炎，都會出現類似症狀。（示意圖／Getty Images）

「臭鼻症」患者會出現如鼻竇炎相似的病徵，包括鼻塞、流出黃綠色濃鼻涕、呼吸困難、鼻子傳出異味等。不過值得注意是，萎縮性鼻炎患者與鼻竇炎患者不同在於，他們大多聞不到自己鼻子發出的異味，濃鼻涕以外亦會有呈鱗片狀與皮膚結痂混合而成的分泌物。

當出現持續鼻塞、有感呼吸困難、流出異樣的鼻涕或分泌物時、不宜掉以輕心。因當情況惡化就容易發炎，傷及鼻竇或鼻腔，盡早求醫才是上上之策。（圖片：Shutterstock）

兩病症狀相似，醫生會為求診者透過鼻腔內窺鏡、臨床檢查及參考其病歷作出診斷並排除其他病症（例如鼻瘜肉、鼻腔鼻咽腫瘤等）。曾有「臭鼻症」患者鼻子傳出惡臭，身邊人都聞到，可患者自己就聞不到，引起尷尬情況。

「臭鼻症」病人經過定期洗鼻、抗生素療程仍未如理想，或需進行下鼻甲減容手術，促進鼻子呼吸的氣流暢通，手術方法包括：

（一） 下鼻甲切除手術（Tubinectomy）

（二） 射頻鼻甲減容術 (Radiofrequency volumetric tissue reduction of inferior turbinates)

（三） 電灼下鼻甲粘膜下凝固術 (Submucosal diathermy)

（四）微創刀片下鼻甲整型手術(Microdebrider assisted inferior turbinoplasty, MAIT)



其中，切除術是傳統手術方法，以剪刀將下鼻甲骨剪除，但若剪去過多鼻腔組織會令鼻黏膜面積縮少，引發萎縮性鼻炎，重現鼻塞。MAIT則是微創手術，以微創螺旋刨刀探入下鼻甲骨並刨走肥大組織，傷口較細小同時可保留較大的鼻黏膜面積，大幅減低誘發萎縮性鼻炎的機會。

總括而言，當出現持續鼻塞、有感呼吸困難、流出異樣的鼻涕或分泌物時、不宜掉以輕心。因當情況惡化就容易發炎，傷及鼻竇或鼻腔，盡早求醫才是上上之策。

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