擊退肩頸痛症　自律為先

對工作忙碌的港人來說，肩頸痛絕不陌生。根據研究統計，過半港人至少患過一次或以上肩頸痛。在本人過去診症經驗中，發現大多數肩頸痛症由不良姿勢引致，惟大多人未正視問題而拖延病情，成為頑固痛症，難以「斷尾」。擊退痛症，必須自律為先，保持良好工作姿勢，以及對著螢幕每50分鐘，就要休息10分鐘，同時做些簡單伸展動作，才是上策。



撰文：醫善同行醫學顧問、物理治療師程鈞筵教授



醫善同行醫學顧問、物理治療師程鈞筵教授

過去診症經驗發現，姿勢不良導致的肩頸痛頗為常見，近年更有年輕化趨勢，估計與多人低頭玩手機，成為「低頭族」有關。人頸椎的正常曲度被稱為頸椎前凸，形狀像一個反向的C形。低頭會減少脊椎的這個弧度， 久而久之會變得僵硬，若加上「寒背」，可致後背肌肉拉長，同一姿勢維持太久便影響肌肉收縮，並變得繃緊，輕則肩頸背痛，重則牽扯至頭痛。

都市人亦經常不自覺有縱肩動作，尤其是辦公室一族，電腦位置與坐椅擺放不正確，容易縱肩，久而久之上斜方肌、提肩胛肌繃緊收縮，不懂自行放鬆，甚至讓大腦會誤以為有關位置受傷，繼續維持肌肉收縮，形成肩頸痛。

姿勢不良導致的肩頸痛頗為常見，近年更有年輕化趨勢，估計與多人低頭玩手機，成為「低頭族」有關。（Gettyimages／視覺中國）

過去曾診症過一名50多歲的女病人，屬辦公室一族，工作壓力大，持續有肩頸痛，痛症蔓延至頭頂，造成額痛及眼球後方疼痛，甚至影響視力，更經常痛至難以入睡。由於她缺乏運動，肌肉較僵硬，在物理治療過程中，先找出繃緊的肌肉位置，用拉筋或手法治療放鬆肌肉。然後再訓練肩胛骨內側肌肉，紓緩頸痛，再加強頸部肌肉訓練，減低從而引起的頭痛。經過數次治療後，她的頸痛及頭痛問題已大為改善。

預防勝於治療雖是老生常談，卻是真言。正如上述，肩頸痛多由不良姿勢引起，辦公室一族需要長時間維持同一姿勢工作，電腦螢幕宜放在眼睛水平位置，鍵盤及桌面與手肘形成90度角最佳，有效防止縱肩；若電腦螢幕放得太低，有機會令頭部不自覺前伸及向下彎，增加頸椎壓力及痛症。

預防勝於治療，肩頸痛多由不良姿勢引起，辦公室一族需要長時間維持同一姿勢工作，電腦螢幕宜放在眼睛水平位置，鍵盤及桌面與手肘形成90度角最佳，有效防止縱肩。（視覺中國）

此外，建議對著螢幕每50分鐘，就休息10分鐘，以免同一姿勢維持太久。休息時，做一些簡單的伸展拉筋，每個動作最好30秒以上，已能有效放鬆肌肉。其中一個容易上手的肌肉訓練動作，就是將兩隻手掌放在額頭上，然後手和頭部向相反方向發力（即互相「鬥力」），有助訓練頸部肌肉。然後再將手掌放在頭部後方，進行同樣動作；最後放在單邊耳朵上方進行同樣動作，各邊進行三次，每次10秒，可有效預防肩頸痛。

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