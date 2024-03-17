懷孕卻是「空心胎」　日後能否再「陀B」？

撰文：01醫務所
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在孕期中，孕婦和家庭都充滿了對未來新生命的期待，但一般而言，正常女性有20％機會流產，40歲以上的女士流產的風險更增至30％至40％，其中「空心胎」是早期流產的其中一種形式，亦稱為無胚胎妊娠，是一種特殊情況，孕囊內無胚胎發育，通常在首次超聲檢查時發現。

撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒

醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒

「空心胎」指的是一個孕囊在子宮內形成，但卻沒有胚胎發育的跡象，亦意味著儘管孕囊的存在可能會讓女性認為自己已經成功懷孕，但實際上卻沒有胚胎成長。由於孕婦的孕激素水平仍然上升，亦會有妊娠徵狀，因此孕婦正常不會察覺自己有任何異常，通常直至首次產檢時才會得悉是「空心胎」。

透過超聲波檢查，醫生一般可以在大約在第五周起開始看到胎囊，之後開始看到胚胎並聽到心跳；但若直至第八周以上，醫生仍未能看到胎囊，或胎囊大於約25mm，但未能發現胎盤組織、胚胎等，則有機會被判斷為「空心胎」。

雖然某些空心胎的風險因素無法改變，如年齡或遺傳問題，但針對生活方式的調整可以在一定程度上降低風險，包括維持健康的體重，避免吸煙和過量飲酒，以及進行適當的運動。(Getty Images)

「空心胎」的成因尚不完全清楚，但一些已知的風險因素包括高齡懷孕、不健康的生活方式，如吸煙和過度飲酒等，也可能增加「空心胎」的風險。研究亦顯示，生殖系統異常，如子宮形態異常或內膜異常，可能影響胚胎的著床和發育；一些女性的免疫系統可能錯誤地攻擊胚胎組織，導致空心胎。另外，染色體異常亦是其中一個主要因素，令胚胎無法正常發育，最終導致妊娠過程自然終止。

倘「慣性流產」需進一步檢查

對於經歷過「空心胎」的女性來說，她們可能會有再次懷孕的擔憂和疑問。一般而言，雖然一次「空心胎」未必對女性的長期生育能力造成顯著影響，但若連續三次經歷「空心胎」，則會被判斷為「慣性流產」，需進一步檢查以尋找潛在原因，例如是否染色體異常、免疫系統出現問題等。醫生通常建議在再次嘗試懷孕前進行全面的健康評估，並在醫生的指導下計劃懷孕。

如其他小產的情況一樣，若被診斷出「空心胎」，醫生會根據孕婦的身體情況建議相應的治療方法，包括讓孕婦身體自行處理，亦即等待數周，直至身體自然排出孕囊和相關組織，或是服用藥物促使子宮收縮，從而幫助排出妊娠組織。

多胞胎亦有機會空心胎

在特別情況下，例如胚胎或胎盤的部分組織仍然留在子宮內、自然流產導致出血等，醫生亦會建議為孕婦進行刮宮。醫生會先擴張子宮頸，然後使用裝置從子宮內移除組織。過往亦有案例，即使是雙胞胎甚至多胞胎，亦有機會出現「空心胎」。在此情況下，醫生則會建議病人自然流產，避免影響正常的胎囊。

雖然某些空心胎的風險因素無法改變，如年齡或遺傳問題，但針對生活方式的調整可以在一定程度上降低風險，包括維持健康的體重，避免吸煙和過量飲酒，以及進行適當的運動。定期的生殖健康檢查亦可早期識別和管理潛在的健康問題，從而提高懷孕成功率。

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