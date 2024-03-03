針灸預防與治療並行　助陣對抗癌症

在現代醫學迅速發展的今天，許多疾病的治療方法已經日趨多樣化。癌症作為一種普遍且嚴重的健康問題，其治療方式也在不斷進步和擴展。除了傳統的手術、放療和化療外，許多患者和醫療專業人士也開始尋求包括中醫在內的替代或輔助治療方法。其中，以針灸促進癌症患者的人體自我修復能力和整體健康，有獨到的功用。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊中醫師王漁生



醫善同行醫學顧問、註冊中醫師王漁生

人體由數十億個細胞組成。這些細胞是以有組織和秩序的方式緩慢更新。當人體受到輻射、病毒及化學致癌物質侵蝕，正常細胞就會產生分化，變成癌細胞。當癌細胞會干擾正常細胞功能，不斷生長和分裂，形成瘀血腫塊。

中醫角度而言，瘀血是造成包括腫瘤在內的部份疾病主要因素。溢於經脈外，紫黑色的血塊稱為「惡血」；積在經脈內的稱「蓄血」。瘀血因血液運行不暢而起；形成後，反過來又影響氣血的運行，導致臟腑功能失調。「因瘀致病」的，見於氣機阻滯，經脈阻塞、瘀熱互結等症狀。

治療癌症，香港人較常知道從西醫方面著手；其實中醫的針灸療法歷史悠久之餘，也有獨到的功用。針灸治病，是在整體觀念的指導下，根據患者的體質、年齡、生活環境等進行全面地診斷、分析綜合、辨證施治。通過刺激特定的穴位，達到疏通經絡氣血、調整五臟六腑功能，並刺激肌肉活動，促進人體血液循環。不僅可以幫助緩解疼痛，且可提升身體能量水平，增強細胞新陳代謝功能，抵抗和消除癌細胞。亦有增強患者的自我修復能力和免疫力，讓患者的身體恢復自然平衡，幫助身體代謝毒素的作用，進而抑制或逆轉癌細胞的生長。

治療癌症方式不斷進步和擴展，除了傳統的手術、放療和化療外，許多患者和醫療專業人士也開始尋求包括中醫在內的替代或輔助治療方法。其中，以針灸促進癌症患者的人體自我修復能力和整體健康，有獨到的功用。（視覺中國）

此外，針灸也能幫助解決由腫瘤壓迫神經而引起的痛症。如坐骨神經痛，通過針刺特定的經絡和穴位，如選用膽經、膀胱經和胃經之穴，一般而言，約十多次療程，已可感受到疼痛得到緩解。

例如大腸癌，常見於飲食不節或暴飲暴食的都市男性，不忌生冷的飲食習慣導致脾胃損傷，導致腸胃氣血凝滯，濕熱內生。或因情志不暢，寒溫不適等因素，引起腸胃經絡受阻，出現氣滯血瘀，郁久化熱而成痈（即腫瘤）。因此，中醫強調預防的重要性，建議通過改變不良生活習慣，調整健康飲食來減少患癌症的風險。通過定期進行針灸治療，可以幫助清理體內的瘀血及濕毒，減少癌細胞生存和擴散的空間。同時，針灸亦能調和身體的氣血，增強免疫系統，改善生活方式，有助於維護身體內部環境的平衡，從而降低癌症發生的風險。

中醫強調預防的重要性，建議通過改變不良生活習慣，調整健康飲食來減少患癌症的風險，例如大腸癌，常見於飲食不節或暴飲暴食的都市男性，不忌生冷的飲食習慣導致脾胃損傷。(VCG)

不少人經常忽略針灸是包含「針」與「灸」，除了針刺外，亦會為患者拔罐。由於癌細胞在體內成長，令身體不同部位出現瘀血，在中醫角度即是「壞血」，會阻礙血液循環，故此每次為病人完成針刺後，再為病人拔罐，方能達到活血袪瘀的作用，對預防癌細胞的形成和擴散也是非常重要。

最後強調，任何治療方法並非萬能，包括中醫藥及針灸；亦包括西醫的各種治療方法。不論什麼治療方法均是一種強制性的治療，只能解決眼前的病況，並非永遠康復。若患者能積極改變不良的生活方式，則中西醫配合治療必事半功倍。否則，徒持藥石，效必不著也。

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