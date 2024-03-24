美甲變「爛甲」的皮膚感染危機

美甲是不少愛美人士扮靚的重要一環，如果使用美甲設備未徹底清潔，容易招來皮膚感染危機，隨時美甲變「爛甲」。曾有病人美甲後感染灰甲，指甲變形卻非先行求醫，而是以「Gel甲」遮蓋，病情惡化至險些要拔光雙手指甲作治療。以下略談兩大常見由美甲引起的皮膚感染，並提供相應注意事項。



撰文：醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅



醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅

美甲大多皮涉及修剪死和打磨指甲等程序，過程容易造成皮膚微小傷口，令病菌有機可乘，引致感染。臨床上，留意到不少病人美甲後出現異狀，前來求醫。較常見的是細菌感染引發的甲溝炎，以及屬於真菌感染的甲廯（俗稱灰甲）。醫生一般透過臨床觀察斷症，如有懷疑就可抽取患處分泌物及剪去部分指甲進行化驗確認。

兩者都屬病菌感染，但此「菌」不同彼「菌」，引起的病徵及治療方法大為不同。甲溝炎由細菌感染引發，此症分為急性及慢性，美甲後出事而求診的病人多數屬於急性，細菌可能經由不潔的美甲工具入侵指甲附近皮膚，令患者指甲與皮膚連接的位置出現發炎、紅腫、疼痛、含膿、長出肉芽等等。

有美甲一族患上甲溝炎，指甲周邊皮膚出現紅腫及疼痛。

而大多慢性甲溝炎患者則日常反覆接觸水或刺激物，例如洗碗及洗車，其指甲甲面會凹凸不平。此症治療以處方抗生素為主，可以塗抹藥膏及口服藥物。

至於灰甲屬於真菌感染，真菌可循美甲過程產生的皮膚傷口乘虛而入，令患者的指甲備受感染而發霉。灰甲發作初期不痛不癢，隨後指甲會增厚，甲面呈灰色。不少人誤以為灰甲僅僅影響外觀而未加理會，直至病情惡化至指甲嚴重變形，甚至「離甲」，影響日常生活，方才求醫。

其中一個印象深刻的病例是一位女病人於美甲後被真菌感染而染上灰甲，指甲漸漸變色及變形，但對方不以為然，更以俗稱「Gel甲」的光療指甲遮蓋患處了事。對方最後十指都染上灰甲，指甲明顯變形。幸好對方最終趕及就醫，否則要全數拔去病甲，待指甲慢慢重新長出。

灰甲（甲廯）患者的指甲出現變形及「離甲」的情況。

值得注意的是灰甲患者不一定是長者或成人，小童一樣有機會因真菌入侵而染上灰甲。曾試過有年僅五歲的小病人患上灰甲，細問之下發現原來對方家人都有美甲習慣，於是帶同對方一起到美甲店接受服務，疑使用了不潔美甲工具，結果中招。

灰甲的治療方法主要為處方抗真菌藥水或藥膏，亦有口服藥物。以上可見兩種病症的不同之處，但亦有共通點，就在於一樣的高危群組。長期病患者（例如糖尿病及高血壓），以及有不良習慣的人士較易患上甲溝炎及灰甲。不良習慣包括咬手指甲、經常手撕指甲附近皮膚及拔「倒刺」等。上述習慣無疑對指甲及附近皮膚造成傷害，增加病菌感染的機會。

除了日常維持指甲及周邊皮膚健康，欲避免美甲後可能出現的病菌感染，建議可自備已徹底消毒的美甲工具，例如挫甲器、鑷子、推死皮棒及指甲鉗等等，並光顧專業的美甲店。同時亦需要讓指甲適時休息及修復，發現異樣就該盡早求醫。

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