牙齒藏異物「咩都有」　忽視易招牙肉發炎

不少病人因日常生活或進食時牙齒有異物感而求醫，到底牙齒之間可以藏起什麼千奇百怪的東西？除了實體「異物」卡在牙齒或牙肉之間，有時牙肉發炎都會產生「無形」的異物感，發炎惡化亦有損牙齒健康。



撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻

於臨床經驗上，牙齒異物常見於病人的牙縫、牙肉邊沿、牙齒表面等。筆者見過的牙齒異物可謂五花八門，最常見的是食物殘渣。當我們牙齒之間的牙縫不夠緊貼，進食蔬菜及肉類食物如牛腩等，殘餘物就容易攝牙罅，令人頓感不適。亦有病人進食時遭到魚骨或雞隻碎骨插入牙肉，直呼痛楚。

然而若病人的牙齒本身備受酸素侵蝕，其牙齒表面可能出現「火山口」一樣的凹位。他們進食一些硬食物例如花生、果仁、芝麻等，甚至是「黏牙」的麥芽糖時，食物容易卡在凹陷位，一口咬下去時，隨時有咬崩或咬裂牙齒的風險。

除了食物，各類異物亦會出現在病人口中，例如牙籤、牙石，甚至是是脫落的補牙物料、牙齒貼片等。值得一提的是，大多市民用餐後愛用木牙籤「撩牙」，但有時過度用力，易令木籤斷裂、木碎隨即攝在牙縫或插入牙肉邊沿，弄巧反拙。

除了實體「異物」卡在牙齒或牙肉之間，有時牙肉發炎都會產生「無形」的異物感，發炎惡化亦有損牙齒健康。（資料圖片/吳鍾坤攝）

異物以外，牙石脫落亦可能造成異物感。當牙菌膜於牙面積聚而未被清走，混和口水中的鈣化物就會形成牙石。牙石恍如石屎牆，進食或刷牙時有機會令其剝落，攝入牙罅。

再者是補牙物料，如果病人曾經補牙，物料在日常使用或護理不足的情況下有機會崩裂及脫落，除了碎片攝在牙罅，本身補牙位置亦相對出現缺口，需要重新修補，以確保牙齒間的接觸面有足夠的緊貼度，減少食物攝牙罅，引致蛀牙的情況。

曾有印象較深刻的案例，有病人外遊東南亞國家期間，以美容為目的接受牙面打磨，再用補牙樹脂物料黏上閃石飾物。惟回港後部分閃石脫落，牙面上的脫落之處出現破洞，影響外觀之餘亦容易攝入食物，需要立即修補。

如果大家發現牙齒有異物感，而照鏡發現異物位於可見的位置，建議正確使用清潔工具，例如牙線或牙縫刷，有效清潔牙縫和牙肉邊緣的異物。（資料圖片/江智騫攝)

另外，牙肉發炎有時也會產生異物感。比較常見的情況例如智慧齒冠周炎，即智慧齒附近清潔不足，牙肉可能紅腫發炎，令病人齒間出現異物感。若這些發炎的牙肉被周遭牙齒咬損，情況會進一步惡化，令患者更感不適。

如果大家發現牙齒有異物感，而照鏡發現異物位於可見的位置，建議正確使用清潔工具，例如牙線或牙縫刷，有效清潔牙縫和牙肉邊緣的異物。倘若異物的位置較深入，例如碎骨或魚刺插入牙肉邊緣，不正當使用牙線甚至牙籤，均有機會把異物推至更深位置，例如牙肉之內。

當未能成功移除異物，注意不必勉強，建議到診所接受牙科檢查，利用專業儀器把異物及早取出，同時檢查附近的軟組織有否受損。

都市生活繁忙，有時牙齒攝入異物，病人亦未必即時處理，又或病人自覺異物令牙肉發炎時可以漱口水沖洗「除菌」了事。事實上，漱口水未必完全滲透患處，亦未能徹底除菌，反而助長異物成為牙菌膜的載體，加深蛀牙風險。

如異物長時間攝在牙縫及牙肉，除了時刻引致不適外，容易令牙肉因受刺激而發炎，惡化造成感染，形成牙瘡。面對牙齒異物，牙醫會對症下藥，了解相關異物的特性。舉例異物為碎骨或魚刺，如果深入牙肉內，可能傷及牙周組織及韌帶。清除異物後，必須清潔乾淨牙齒邊緣位置，待牙肉消炎後，檢查牙周健康，進一步跟進治療，杜絕後患。

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