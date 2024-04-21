港運會｜開幕禮今舉行　署理文體旅局長：推動全民運動絕佳平台

第九屆全港運動會（港運會）今日（21日）於香港體育館開幕。署理文化體育及旅遊局局長劉震致辭時表示，兩年一度的港運會是屬於全港市民的體育盛事，不單是香港運動員展現實力的好機會，亦是推動「全民運動」的絕佳平台。劉震鼓勵市民入場觀看比賽，為運動員打氣，並踴躍參加多項社區參與活動，投入「全港運動 全城躍動」的氛圍。



主禮嘉賓政務司司長陳國基與來自18區的運動員及市民，一同見證第九屆港運會正式揭幕。陳國基宣布第九屆港運會開幕，隨後第七屆港運會全場總冠軍的元朗區運動員，代表本屆港運會全體運動員宣誓。

國家奧運金牌運動員王懿律（羽毛球）和丁寧（乒乓球）與香港獎牌運動員許得恩和蘇慧音手持火炬進場，一同參與燃點聖火儀式。18區啦啦隊比賽勝出隊伍在前奏節目中演出，其他節目包括龍獅表演、霹靂舞、滑板、武術和拉丁舞表演、精英運動員綜藝表演及歌星獻唱等。

政務司司長陳國基宣布第九屆港運會開幕。(政府新聞處圖片）

署理文化體育及旅遊局局長劉震致辭時提到，「體育承載國家強盛、民族振興的夢想」，他又引述國家主席習近平說「體育是提高人民健康水平的重要手段，也是實現中國夢的重要內容」。

劉震感謝社會各界支持，並向港運會籌委會、港協暨奧委會、各體育總會、各贊助機構，和其他協助團體和機構致謝。

署理文化體育及旅遊局局長劉震鼓勵市民入場觀看比賽，為運動員打氣。(政府新聞處圖片）

一同出席典禮的包括立法會議員馬逢國、鄭泳舜、港協暨奧委會會長霍震霆、康樂及文化事務署署長劉明光、體育專員黃德森、第九屆港運會籌備委員會主席容樹恒、籌委會策劃顧問湯偉倫和葉永成。

第九屆港運會區際體育比賽由今日起至6月9日舉行，共設有8個體育比賽項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球和排球。殘疾人士體育比賽則有4個比賽項目，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳及乒乓球。還有4項「城市運動」示範項目比賽，包括女子五人足球、霹靂舞、滑板及運動攀登。

除網上直播所有決賽外，香港電台亦會在港台電視32直播七個體育項目的決賽，包括女子五人足球及五人足球比賽（5月25日）、乒乓球及智障人士乒乓球比賽（5月26日）、羽毛球比賽（6月1、2日）和三人籃球及輪椅三人籃球比賽（6月2日）。