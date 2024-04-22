鄧桂思死因｜乙肝患者用類固醇要處方抗病毒藥　專家指屬應有知識

女病人鄧桂思疑因聯合醫院醫生開漏藥，引致急性肝炎，兩度換肝後離世。死因研訊今（22日）續，腎科專家指鄧本身是乙型肝炎帶菌者，若需接受服用類固醇等免疫系統抑制治療，其乙型肝炎的復發機會高，並稱此乃廣為人知的併發症。他認為兩名涉事醫生處方類固醇藥物醫治蛋白尿問題，是合理的治療方案，但未同時處方抗乙型肝炎病毒藥物，很大機會導致她乙型肝炎復發，而且涉事醫生皆是腎科專科副顧問醫生，形容是：「一個應有嘅知識」，但未知有何原因未有同時處方抗病毒藥物。



雷聲亮醫生以專家證人身份作供時稱，向乙肝病人處方類固醇藥物時，同時要處方抗乙型肝炎病毒藥物，對腎科醫生而言，是一個應有的知識。(凌子淇攝)

乙肝帶菌者服類固醇易復發

東華醫院腎科顧問醫生、醫管局中央腎科委員會主席雷聲亮，今以專家證人身分作供。他指鄧本為乙型肝炎帶菌者，血壓高，腎功能不正常，並有大量蛋白尿、部分腎組織損壞及出現嚴重炎症，若要接受免疫系統抑制治療，包括服用類固醇，其乙型肝炎的復發機會高，這是「廣為人知的併發症」；但若同時向患者處方抗乙型肝炎藥物，則可有效減少復發機會。除非患者對抗乙型肝炎藥物產生敏感或嚴重副作用，否則醫生應同時向這類患者處方抗病毒藥。

處方類固醇治蛋白尿是合理治療

雷認為，林治崑醫生於2017年1月向鄧處方類固醇治療蛋白尿是合理治療方案，因當時鄧已服用5個月降血壓藥，蛋白尿情況仍未改善，惟鄧亦是乙型肝炎帶菌者，林未有同時處方抗病毒藥物，很大可能導致她乙型肝炎復發。至於陳小劍醫生於2017年2月逐步減少類固醇劑量，也是合理做法，因當時鄧服用類固醇4個月後，蛋白尿情況已有改善，但雷指陳理應注意到鄧是乙型肝炎帶菌者，卻沒向她釐清為何上次就診未獲處方抗病毒藥物。

醫療紀錄清楚顯示鄧是乙肝帶菌者

雷指出，兩次醫療紀錄均清楚顯示鄧是乙型肝炎帶菌者，而且陳及林兩人皆是腎科專科副顧問醫生，應有足夠專業知識知道應該同時處方抗病毒藥物，但不知有何原因未有這樣做。據林應診的醫療紀錄，只顯示他已向鄧解釋服用類固醇的優劣，而鄧同意服用，無法得知林當時有否向鄧解釋，類固醇可致高復發風險，以及其他治療選項。雷認為良好的醫療紀錄理應列明醫生詳細解釋了什麼好處和風險，以及可選擇治療方案。

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認為鄧的炎症已出現幾年

林及陳早前供稱，案發時醫管局對於醫生處方抗病毒藥物有指引。雷指當時抗病毒藥屬新引入藥物，只有部分醫生能夠處方，但不包括腎科醫生，若病人需要抗病毒藥，腎科醫生可建議病人自購，或與肝臟科醫生商討情況。他又提到鄧早期尿蛋白指數達7.72克，水平屬非常高，及後又有嚴重腎炎，雖然無法確實知道當時她的炎症已維持多久，但其腎功能不正常，加上部分組織纖維化，估計炎症或已出現幾年。

對腎科醫生來說是應有知識

雷又指自身免疫系統或會誤將身體組織當作外物，因而攻擊自己身體，故需類固醇抑制免疫系統，若要抑制乙型肝炎帶菌者的免疫系統，乙型肝炎病毒則會繼續留在體內，同時類固醇亦可複製乙型病毒，所以這類病人服用類固醇的復發機會較高，這對腎科專科醫生來說是「一個應有嘅知識」。

鄧當時腎炎情況未至要換腎

雷續指腎炎屬慢行疾病，絕大部分情況均不會直接致死，且有不同治療方案，初期可用藥物治療減少腎功能衰退，末期腎衰竭患者則可以洗腎或腎臟移植作替代治療。鄧的女兒追問，當時她因未成年無法即時與母親換腎，母親原本是否仍可活很久，可待至她成年才換腎？雷同意這個說法，並指鄧當時腎炎情況未至於要換腎，但估計若再過5年，其腎衰竭會持續惡化，患末期腎病的機會高。

案件編號：CCDI 808/2017