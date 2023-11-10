政府為李家超聘廚師月薪逾3萬元　須擅中西菜式並通過國安法測試

公務員事務局今日（10日）刊登招聘廣告，聘請行政長官辦公室二級家務員，列明職位為二級廚師，為行政長官李家超及其家人、到訪賓客準備食材和烹調食物，工作地點包括禮賓府等舉行官式及社交宴會場所，月薪30,870元至頂薪35,775元。



據入職條件，應聘人需有最少9年在大戶家庭、大型飲食機構或酒店任廚師經驗，且要擅長中、西菜色，並通過《基本法》及《香港國安法》測試。



工作地點包括禮賓府、粉嶺別墅等

根據公務員事務局刊登的招聘廣告，為行政長官辦公室招募廚師，職級是二級家務員。廣告提到，該職員需為行政長官及其家人，以及到訪的賓客準備食材和烹調食物；並在香港禮賓府、粉嶺別墅及其他地方舉行的官式及社交宴會提供餐飲服務等。

需最少9年在大戶家庭任廚師等經驗 擅長中西菜色

至於入職條件方面，應聘者須具有最少9年在大戶家庭、大型飲食機構或酒店擔任廚師職務的經驗，擅長主理中、西菜色；能操流利粵語和簡單英語，並能閱讀和書寫簡單中文和英文等，也要在《基本法》及《香港國安法》測試取得及格成績。

廚師須為行政長官李家超（右）及其家人準備膳食。（李家超FB圖片）

廣告提到，二級家務員須不定時及逾時工作，包括在晚間、周六、周日及公眾假期工作，並入住宿舍，也需穿著制服；以及於香港禮賓府、粉嶺別墅和其他地方工作。

申請詳情：



部門：行政長官辦公室

職位：二級家務員 (廚師)

薪酬：總薪級表第13點(每月港幣30,870元)至總薪級表第16點(每月港幣35,775元)

截止申請日期：24/11/2023 晚上6時

申請方法：申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取；或透過公務員事務局互聯網站 作網上申請。