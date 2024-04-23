黎智英案｜黎一直背後構思並協助初選　曾指國安法是雷聲大雨點小

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（23日）踏入第64天，陳梓華繼續作供，指他曾在《國安法》實施前向黎表達憂慮，認為應該要「退」及停止倡議制裁，但黎認為《國安法》是「雷聲大，雨點小」，他相信自己不會有事，並稱會以身作則，繼續呼籲制裁，又稱已與「美國嗰邊」商討如何幫助年青人。



民主派舉行初選時，陳曾發訊息感謝黎為初選「所作的一切」。陳說：「我諗我係少數人知道，初選一直以來構思嘅係黎智英。」又指黎「背後做咗好多功夫」，動用大量人脈及媒體資源協助初選。



陳梓華稱他曾就對國安法的憂慮向黎智英反映，認為應該要退，並停止倡議制裁。(資料圖片)

Mark Simon建議用團隊名義入IPAC

陳梓華供稱，李宇軒曾於2020年5至6月間，問他應否加入由英國保守黨議員裴倫德成立的「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」。陳就此詢問黎的助手Mark Simon，對方支持加入，但認為李以個人名義加入組織「太過高調」，容易成為《國安法》目標，建議以重光團隊名義加入。李及後以重光團隊名義加入該聯盟，並開始替裴倫德工作。

曾在壹傳媒大樓與黎見面

陳曾於同年6月發訊息指「最近發生了許多事情」，想約黎見面。他指當時重光團隊剛加入了該聯盟，加上香港社會運動氣氛減弱，有人質疑是否應該繼續，故想與黎見面。二人同月16日在壹傳媒大樓見面，陳憶述當時他由一名職員帶上大樓某房間，黎與他會面時稱，此做法是為避開鏡頭，亦擔心會被發現他與年青抗爭者有聯繫，或令陳的身份曝光。

黎想令蘋果成國際傳媒

陳續指，當時黎透露《蘋果日報》不斷虧蝕，需資金營運英文版，並稱推英文版可令外國「枱底人」得到直接的一手資訊，《蘋果》可由本地傳媒變成國際傳媒，更有國際話語權，即使虧蝕仍有價值。陳認為《蘋果》英文版會有預設立場，當「枱底人」閱讀這些新聞時，便會作出更有利黎的政治判斷，即讓他們推動制裁或其他措施。

陳梓華稱，黎智英當時認為國安法雷聲大，雨點小，認為不會有事。(資料圖片)

黎當時認為國安法雷聲大雨點小

陳指他在該次會面中，曾向黎表達對《國安法》的憂慮，他認為「應該要退」，停止倡議制裁。但黎認為《國安法》「雷聲大，雨點小」，認為不會有事，並稱會以身作則，繼續呼籲制裁，其他人亦應繼續做國際游說，又指需要國際支持才有用。陳引述黎當時稱：「會諗下有啲乜嘢可以幫到啲年青人，佢已經同美國嗰邊傾緊。」

初選構思來自黎智英

控方引述陳曾於7月中，發訊息感謝黎為民主派初選「所作的一切」。陳解釋：「我諗我係少數人知道，當初初選一直以來構思嘅係黎智英。」他又稱黎與Mark Simon曾不約而同地提及，會透過傳媒支持政治素人參加初選，增加初選認受性，亦知道黎曾動用大量人脈及媒體資源協助初選，「背後做咗好多功夫」促成初選。

陳梓華又稱，很少人知初選的構思來自黎智英，黎並曾動用大量人脈及媒體資源協助。(資料圖片)

曾與李宇軒討論去留

陳透露《國安法》實施後，李宇軒曾與他商討去留問題。當時陳曾向李發訊息，指不肯定《國安法》對李的影響，但這不意味著他們不會採取任何行動。他亦向李稱，重光團隊需要改革。他庭上補充，當時團隊內有人不滿組織資源運用往往只由委員會的人決定，並曾在「美國線」的相應TG群組內提出，當時李宇軒並不在該群組中。而重光團隊是由一批海外港人組成，主張倡議外國官員譴責甚或推動制裁香港政府。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022