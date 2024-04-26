走塑｜議員指零售界多誤會　炸雞髀視乎製法　再決定可否膠盒包裝

第一階段管制即棄膠餐具日前周一（22日）實施，日本連鎖超市DON DON DONKI早前推出「盲盒壽司」引起關注。環保署昨晚（25日）回應，任何預先包裝、即時食用食品，並放在貨架或自動售賣機，均視為外賣，可使用膠杯及膠食物盒。.



立法會議員（批發及零售界）邵家輝今日（26日）表示，零售業對法例未完全清晰，而環保署今年2月編製、為業界提供培訓講座的簡報或有機會令人誤會，例如一份炸雞髀如果是預製或即製，都會影響是否可以用膠盒包裝，他促政府多解釋方便零售、飲食業界以至市民釐清情況。



▼2024年4月24日 DONKI轉盲盒壽司▼



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邵家輝於港台節目《千禧年代》表示，零售店若有食物許可證，符合預先包裝、帶走即時食用，則仍然可以使用膠盒存放食物；又指一些商場會提供桌椅讓人休息，當客人買外賣後，亦可自由選擇到此進食。他表示，根據法例，DON DON DONKI由此至終都毋需使用紙盒盛載壽司。

他也認為，零售業對管制即棄膠餐具法例未完全清晰，政府宜解釋更多，以方便業界以至釐清情況。而環保署今年2月編製、為業界提供培訓講座的簡報或有機會有令人誤會的地方，並舉例指在同一場所叫炸雞髀，如已炸好去買，一早預先包裝及有明碼實價，就會視為外賣；如有廚房，去到現場才會炸並供堂食，則並非預售式食物，不可使用膠盒。

他又指，政府要多與零售業及飲食界講解情況，或可提供圖片助業界及市民了解。