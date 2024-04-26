前警員收1.3萬披露警隊運作　官斥濫用身份令警隊蒙羞　判囚4月

前男警涉收取貸款公司董事賄款逾1.3萬元，以向對方披露警隊運作及盜竊案進度，並涉未經許可向一名同袍索取約1萬元貸款。前男警早前承認公職人員收受利益、訂明人員索取利益兩罪，案件今（26日）在沙田法院判刑。裁判官覃有方指被告濫用警員身份犯案，斥他不單未有以身作則，行為更令警隊蒙羞，判他入獄4個月。



被告蘇靖峰（ 30 歲），早前承認公職人員接受利益及訂明人員索取利益兩罪。控罪指他於 2021 年 6 月 30 日至 10 月 11 日從彭閏謙接受利益，以回答彭有關香港警務處運作的查詢時，傾向於或保持傾向於優待彭；及於 2021 年 9月1日，向歐陽毅索取利益，即港幣約 10,000 元貸款。

被告蘇靖峰認公職人員行為失當等罪被判囚4個月。(資料圖片)

被告已轉任建築工人

辯方求情指，被告已婚育有3名年幼兒女，為家中經濟支柱，須照顧患抑鬱的妻子。他現任職建築工人，月入約1.5萬。辯方續指，涉案賄款金額不大，被告最終亦未有洩漏任何機密資料。他被捕後坦白認罪，更出庭指證另一被告，雖然該被告最終脫罪，但審理該案的裁判官亦認為被告的證供屬誠實可靠。

官指賄賂是健全社會的毒瘤

覃官判刑時引述案例指，賄賂和貪污的罪行是健全社會的毒瘤，為文明社會所不容，須迅速和徹底清除，否則有關行為會逐漸蔓延整個社會。覃官又指，被告案發時利用其警員身份，向他人透露其接觸到的內部調查資料，雖然最終被透露的皆為捏造的資料，但其行為已違反警隊守則。

被告行為令警隊蒙羞

覃官續指，警員需要正直等品格，及履行警隊維護法紀等抱負和價值觀。覃官對於被告違反警隊奉行的價值觀感遺憾，斥他不單未有以身作則，行為更令警隊蒙羞，終就兩罪判被告囚4個月。

案件編號：STCC1461/ 2023