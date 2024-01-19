警察學院與專上學院合辦文憑課程　成功修畢一年　可即入學堂受訓

警察學院今日（19日）宣布，與明愛社區書院、香港專業進修學校及香港科技專上書院合辦「應用教育文憑—學警預備訓練」課程 （Diploma of Applied Education - Police Cadet Training)，為有志投身警隊人士提供知識和入職準備訓練，提升遴選機會。課程尾聲警方會安排學生投考警隊，如成功獲取錄，畢業後立即入學堂，做到「無縫」入班。



+ 2

課程為期一年 每周到警察學院訓練

學警預備訓練應用教育文憑屬全日制課程，修讀年期為一年，合共提供600學時，當中420學時由專上院校負責，包括佔300學時的必修基礎知識訓練，如中文、英文及數學；共佔120學時的兩個補充科目。

另外的180學時則由警察學院負責，設有三個「學警預備訓練」選修科目，包括「警隊實務」、「警隊入職準備」及「體能建立及思維啟發」科目。獲甄選的學員，每星期會有一日或半日到黃竹坑警察學院受訓，參與解難和紀律、處理突發事件等，甚至有機會留宿訓練。招募組警司陳杰峰指，「由警察學院教官在基礎訓練學院進行，相對切合學警以及前線警務人員的最新要求。」

學員畢業後，可得到相當於資歷架構第三級的認可資歷，即中英數獲二級成績。課程設遴選程序，包括小組面試、深入評估、品格審查及體格檢驗去揀選合適學員。中六離校生及年滿21歲青年可合資格報讀。

課程學員可參與學警遴選 通過即可銜接受訓

警察學院基礎訓練學校校長曾昭棠指，課程將於10月中開始，為期22個星期。訓練分為三個階段，第一階段為提升學員對警隊認識及入職要求；第二階段為知識及技巧訓練。

陳杰峰指課程最後階段，學員可參與學警遴選程序，如小組面試、體能測試，當通過遴選，學員隨即接受學警基礎訓練，令課程的職業銜接更順利。被問到課程會否有國安教育元素，陳杰峰指，課程會提供有關國安及基本法知識。

課程學費由3.9萬至4萬元不等，亦受政府資助，學員完成特定上課時數，可獲發回部分或全數學費。警方指，預計課程將招收約90名學員。第一輪招生於今日起至2月28日開始，第二輪招生則於7月21日截止。

談及警隊最新招聘數字，陳杰峰指，去年4月至12月期間，合共收到9,690份申請，當中4,350份投考見習督察；5,655為投考警員，而警隊則有約6000空缺人手。