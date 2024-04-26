官校女教師FB發帖被指不當遭革職　官認為過份嚴苛　裁覆核勝訴

官立中學女教師被指在2019年反修例事件期間，曾在Facebook發表不恰當言論，包括「黑警真係應該死全家㗎！」、「不過唔係家禽類嘅女人，又點會揀爛仔嚟嫁吖」等。經紀律聆訊後被裁定行為不當，公務員事務局把她革職兼剝奪退休福利。她稱該些訊息僅限其「朋友」閱讀，但遭他人發布開去，認為局方處罰太嚴苛，提出司法覆核。案件早前在高等法院審理，法官高浩文今(26日)頒判辭，認為現時社會氣氛已不同，阻嚇性處分的迫切性已大為降低，認為局方未恰當考慮多個因素，懲處過分嚴苛，裁定女教師勝訟，並撤銷局方的決定。



申請人為譚玉芬，答辯人為公務員事務局局長。

申請人譚玉芬因發帖文被革職兼失所有退休福利，她認為刑罰太嚴苛，申請司法覆核獲勝訴。（資料圖片）

譚被指曾發辱警帖文被革職

譚被指於2019年6月中至9月期間，在Facebook發布不恰當的信息，包括「黑警真係應該死全家㗎！」、「不過唔係家禽類嘅女人，又點會揀爛仔嚟嫁吖」。紀律聆訊則於2022年1月4至6日進行，最終裁定申請人行為不當，公務員事務局於翌年決定，把她革職兼剝奪退休福利。

指帖文僅限「朋友」看到

譚提出多項理據，包括局方把譚革職，並剝奪她的福利，指這懲處屬嚴苛和不合理。譚指涉案的Facebook帖文僅限「朋友」可看到，只是其他人發布該些內容，該些帖文並不影響她的教學工作。

法官質疑革職非唯一恰當懲罰

法官高浩文指，根據紀律聆訊時的供詞，局方曾稱考慮譚行為不當的嚴重性，和其他相關因素，認為唯一恰當的判罰，是把譚革職兼剝奪其退休福利。法官質疑，為何革職並剝奪退休福利是「唯一」恰當的判罰，認為強制退休但可保留退休福利，似乎是其中一個恰當的判罰，認為局方似乎一開始便已考慮判處譚革職兼剝奪退休福利。

局方未有恰當考慮多個因素

法官質疑，局方未有恰當考慮多個因素，包括申請人在本案前的25年教學生涯，都未有犯上過錯，局方的懲處奪去她累積多年的退休福利。此外，法官認為近年的社會氣氛和2019年已不同，判處阻嚇性處分的迫切性已大為降低。法官認為局方的懲處屬嚴苛，法律上犯錯，因此裁定申請人勝訴，撤銷局方的決定。

案件編號：HCAL1804/2023