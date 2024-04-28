為何術後化療仍是預防癌症復發的最好選擇？

早前，英國的凱特王妃證實罹患癌症，英國皇室表示，她於手術後接受「預防性化療」（Preventive Chemotherapy）。驟眼看來或許奇怪，已證實患有癌症，預防什麼﹖其實，香港更常稱之為「術後化療」（Adjuvant Chemotherapy），是常用以阻止癌細胞轉移及減低復發的治療方案。為何在新型標靶藥陸續面世的年代，化療仍然是最佳的術後治療方案？



撰文：醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康



醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康

化療可以用於不同的癌症。顧名思義，術後治療主要於腫瘤切除手術後，因應病理化驗報告結果，包括腫瘤大小、特性，有否出現淋巴核轉移，判斷癌細胞數量、有否擴散到其他組織或器官的風險。如果術後化療能夠減低復發風險，醫生會建議病人於手術後約四至六星期，接受四至八個療程的化療。

「術後化療」（Adjuvant Chemotherapy），是常用以阻止癌細胞轉移及減低復發的治療方案。

我們很常聽到病人或社會意見，認為化療弊多於利，癌細胞始終不會完全被消滅，反而承受了極嚴重的副作用，無法好好過生活。視乎癌症種類，術後化療的成效不一，以大腸癌三期為例，有研究數據顯示，病人術後不接受化療，五年存活率平均約59.2%，接受化療的患者，五年存活率則為75%。但籠統來說，近80%病人於療程後3年內不會復發，可說是減低復發風險的最好方法。至於20%病人的復發原因，一般與癌細胞對化療藥物產生抗藥性，或癌細胞早已跑到診斷檢查找不到的組織生長有關。所以，化療在現階段的癌症醫學來說，始終暫時無法被取代。

以大腸癌三期為例，有研究數據顯示，病人術後不接受化療，五年存活率平均約59.2%，接受化療的患者，五年存活率則為75%。（視覺中國圖片）

至於文首問到，為何在新型標靶藥物發展蓬勃下，術後化療仍然是最普遍、被視為最有效的治療方案﹖

誠然術後標靶治療開始越來越普遍，最常見例子是乳癌病人同時驗出第二型類表皮生長因子（HER2）陽性， 術後一般會接受約一年的標靶治療；最近亦有研究指出，如肺癌病人帶有EGFR或ALK基因突變，術後接受兩年至三年的標靶治療，亦可減低復發機會。

可是，標靶藥物始終難以惠及所有病人，因為標靶藥物只適用於特定病況或指標的病人， 所以術後標靶治療暫時未能普遍採用。更重要的是，化療成效是經過了數以十年計的研究及統計實證，相對而言風險更能估計、醫生和病人亦更易由此作出決定。

隨著藥物研究發展，相信癌症手術後的藥物治療會越來越多樣化，並不再是「獨沽一味」使用傳統化療。相信有一天，病人可選擇術後治療越來越多，效果越來越好，從而減低癌症復發機會，最終令到癌症病人存活時間越來越長，大家拭目以待。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

