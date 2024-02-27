許家印次子許騰鶴被母親入稟追10億港元　涉違貸款協議

撰文：劉安琪
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被指欠債逾2.5萬億元的中國恒大集團，前年遭一間債權人公司提出清盤呈請，上月遭高院法官下令清盤。恒大創辦人許家印之子許騰鶴，昨（27日）遭母親，即許家印前妻丁玉梅入稟追討折合逾10億港元。

原告丁玉梅，為許家印的前妻；被告許騰鶴，為許家印和丁玉梅的次子。

兩母子2020年曾簽貸款協議

入稟狀指，丁與次子於2020年6月16日簽訂的貸款協議，次子未有在約定的還款日向丁還款，丁因此向次子提出兩筆申索，首筆涉及7.3億港元，當中包括貸款協議的本金金額、應計利息及逾期利息；另一筆涉及4097萬美元，當中包括貸款協議的本金金額、應計利息及逾期利息。兩筆款項折合逾10億港元。

案件編號：HCA 331/ 2024

恒大集團創辦人許家印早前已在內地被捕。(詳看下圖)

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