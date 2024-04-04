跨性別人士改身份證｜團體指新準則仍侵身體完整權　冀撤手術要求

入境處因應早前終審法院判決，周三（3日）公布修訂更改性別條件。跨青時刻創辦人及總監曾令弦今早（4日）在電台提到，相關修訂較舊政策能符合跨性別社群需要，但三項準則仍有不少令人失望地方，包括其中一項準則要求跨性別女性完成切除陰莖及睪丸的手術，相較跨性別男性完成雙側乳房切除的要求嚴苛，認為當中隱含當局對跨女的既定想法，亦侵害跨性別人士的身體完整權，建議政策應以跨性別者的生活為重點，希望未來政府不設手術要求。



終審法院去年2月裁定政府要求跨性別人士須完成完整手術，方能更改身份證性別標記違憲逾一年，政府在昨日（4月3日）公布修訂相關政策。（資料圖片/歐嘉樂攝）

終審法院去年2月裁定政府要求跨性別人士須完成完整手術，方能更改身份證性別標記違憲逾一年，政府周三公布修訂相關政策，入境處更新指引，提出三項準則，包括接納未能或將不能符合「重置手術」或「荷爾蒙治療」要求的申請人，提供「合理醫學理由」及「醫學證明」等文件，按個案作例外考慮。

跨青時刻創辦人及總監曾令弦今早在電台提到，相關修訂較舊政策能符合跨性別社群的需要，但三項準則當中仍有不少令人失望的地方，包括其中一項準則要求跨性別女性完成切除陰莖及睪丸的手術，相較要求跨性別男性完成雙側乳房切除的要求嚴苛，並表明前者的手術帶來的影響及風險較大，認為相關要求反映當局對性別的看法，對跨女有既定想法。

他續指，終審法院的判辭中也有提到身體完整權，認為更新指引中的要求仍有侵害跨性別人士身體完整權之嫌，並表明應以跨性別者生活為重點，希望未來不需要有手術要求。

曾令弦又提到，指引也要求已完成改變性徵為目的手術的跨性別人士，繼續接受持續的異性荷爾蒙治療，並會按處長就其荷爾蒙水平作抽查的要求，提交相關的血液測試報告，這項要求隱含著對跨性別人士的不信任，也似乎有違他們的私隱權。

他也指出，當局的新指引也在申請條件中列明「患有或曾經患有性別不安」，惟全世界都正在講去病化，應承認與尊重性別認同，這種做法如在「病理化」 跨性別人士面對的問題，或引起錯誤理解。