黎智英案｜錄畢口供仍與警見面逾60次　陳梓華稱當時情緒好崩潰

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第68天，陳梓華今（26日）續接受辯方盤問時，否認曾向李宇軒指他有勇武小隊涉及元朗721等事件等，亦否認曾稱願當「流亡政府」領袖及與勇武派建軍；他亦承認在錄取口供後，曾與警方會面超過60次，他否認目的是為設計本案證供，並指他當時情緒好崩潰，警員來談及他的身體狀況及獄中生活，他亦會「抱怨」，因當時見不到太陽。



陳梓華曾否認曾助李宇軒潛逃，盤問下認曾向李介紹相關人士。(資料圖片)

陳梓華繼續接受代表黎智英的大律師Marc Corlett盤問，律師指同為「重光團隊」成員的李宇軒曾稱，2020年8月被捕後獲警方保釋，其間陳來電稱已安排他沿水路離港；陳早前否認曾談及安排李潛逃。

有人聲稱可為李提供安全屋

辯方引述陳於2020年10月因涉「協助罪犯」被捕，當時他向警方否認協助李離港，表明「冇資助佢一分一毫」。陳稱當時向警方說「假話」，認曾助李離港。又稱，李獲保釋後對他說，他需要「安全屋」，又指陳也應離港，但沒提過需要船偷渡，陳則回覆說：「要睇下有冇人可以幫到佢」。之後介紹一名叫「Kyle」的TG用戶給李認識，「Kyle」稱可提供「安全屋」。陳無法確認李有否住「安全屋」，但指李及後有保平安。

叫陳世德男子稱可為李提供資金

陳又指，當時一名叫陳世德的男子曾稱可替李提供資金、安全屋及運輸支援；陳另亦獲名為「CAP」的人告知，可安排船家等。陳在辯方盤問下，指不記得曾否說過李抵台後要投案，但否認著李隨捷克官員的私人飛機前往捷克。

辯方指陳指揮多於一隊勇武小隊

辯方又問，陳是否指揮多於一隊勇武小隊，並曾說勇武可令人覺得港府無法實際管治香港？陳否認。辯方續指，陳於2019年7至8月約李在火炭見面，同場有名為「Captain」及「Cath」的人，當時陳介紹「Captain」是其勇武小隊隊長，「Cath」則製造負責爆炸品？陳確認他當日曾與李見面，但否認曾向李介紹二人。

陳否認有勇武小隊參與721等事

辯方又指，陳曾向李稱他的勇武小隊曾私藏爆炸品、參與元朗721事件、中聯辦示威及2020年口岸爆炸品；陳一概否認，並稱該次會面「Captain」及「Cath」自稱前線抗爭者，當時確實有可能在場其他人士曾提及這些事件。陳承認曾在另一場合與李談及721事件和大埔開槍事件，但非指他有勇武小隊涉及在內。

否認曾稱願做流亡政府領袖

辯方指，李宇軒早前供稱，陳曾提及若要組建「流亡政府」，他願做領袖；陳今被問及時稱：「冇咁嘅意思。」至於李指陳表示會與勇武派建立軍隊，並可由以色列軍隊訓練；陳亦否認。

錄口供前曾6度見警員但無印象

辯方另就警方探訪紀錄盤問，指陳自2021年2月被捕還押，3月31日首獲警方探訪，並於4月28日至5月5日間進行警方錄影會面及錄取口供，由他首獲警方探訪直至錄口供期間，警方先後6度探訪，會面合共18小時。陳確認，他於3月尾首次向警方表明有意成為控方證人，但對於錄口供之前，警方6度與他會面的內容沒有印象，稱：「主要當時都係我情緒⋯」

代表黎智英的大律師Marc Corlett質疑陳梓華錄畢證供後，仍與警方見面逾60次，質疑該些會面是為設計本案的證供。(資料圖片)

之後65次與警會面無觸及證供

辯方續指，陳於2021年5月5日錄口供後，警方自2021年5月7日至今年1月間，仍有繼續探訪他，次數達65次，會面共約70小時。陳指該些會面沒觸及本案證供，他主要講及身體狀況、獄中生活及「抱怨」。

有與警員討論生活嘢

法官李運騰追問，該65次會面目的為何？陳憶述他起初情緒「好崩潰」，以為警方程序上「要望一望我點」，後來他便與警員討論「生活嘢」，「因為我裡面睇唔到太陽。」

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022