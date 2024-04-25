黎智英案｜被指經常背後取笑攬炒支持者　陳梓華稱只是取笑這概念

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第66天，陳梓華今午（25日）繼續接受辯方盤問。辯方大律師指陳在轉態任控方證人後，證供有多處出入，如他初時指黎的助手Mark Simon無指示他做事，後來又改口；又指陳初次見黎時被介紹成「和理非」，更指陳經常取笑，甚至掫揄「攬炒」的支持者。陳認初時對Mark Simon的陳述非正確，又稱不記得是否被介紹為「和理非」，但確非從事暴力行為的前線示威者，至於「攬炒」，陳稱他無玩「攬炒」的支持者，但承認有笑攬炒這個概念：「因為我自己攬炒咗自己。」



陳梓華否認曾稱可助李宇軒潛逃，又指李曾想借錢，又提過叫陳照顧其家人。（資料圖片）

否認曾稱可安排李宇軒潛逃

辯方大律師Marc Corlet引述，李宇軒稱2020年8月10日被香港警方拘捕，兩日後獲准保釋，當時陳曾說可安排他潛逃。陳否認有此對話，但指李曾想借錢並想離港後繼續打「國際線」，又交代陳要照顧他的家人等。陳又稱曾與李及「攬炒巴」劉祖迪通電話，李曾提若要離港，想用重光團隊的錢。他又指李在內地水域被捕後曾寫信給他，但他沒有主動聯絡李。

初被捕指Mark Simon未要求做任何事

陳確認，他於2020年10月涉嫌「協助罪犯」首次被捕，並替警方錄取口供，及至2021年2月再次被捕，並決定成為控方證人，他亦再錄口供。辯方質疑陳首次被捕時，與他轉投控方證人後的口供有多處出入，例如陳起初稱Mark Simon從沒要求或指示他做任何事；後來改稱Simon提過即使李宇軒被捕，仍有「Plan B」，可推劉祖迪到美國巡迴演講等。

辯方指Mark Simon只曾向陳梓華稱，叫他思考如何重回正軌。（路透社資料圖片）

辯方指Mark Simon只叫陳思考如何重回正軌

陳指他一開始的說法並非屬實，後來的版本才是正確。此外，陳於首次被捕時稱，Simon最後一次與他見面時指，香港不會再有大型社會活動，著他思考如何重回正軌。辯方質疑這才是真實說法，陳否認。

辯方指陳經常取笑甚至揶揄攬炒

辯方又指陳並不支持「攬炒」，更經常取笑甚至揶揄「攬炒」的支持者；陳起初不同意。辯方遂引述陳首次被捕後，曾在口供稱：「我本人都係唔buy（攬炒），因爲我成日笑佢哋就係話，你話攬炒，攬炒，咁到而家攬炒啲乜嘢出嚟呢？即係我都會調侃佢。」

陳只認曾取笑攬炒的概念

陳稱對此沒印象，並稱：「我冇玩過任何攬炒嘅人。」辯方再問，陳向警方稱不支持「攬炒」的說法是否屬實？陳說：「我有笑攬炒呢個概念，因為我自己攬炒咗自己。」

陳梓華承認曾取笑攬炒的概念，但無玩攬炒的支持者。

指陳在黎面前被介紹成和理非

陳早前供稱，他與黎於2019年7月在上環一間日式餐廳首次見面，獲告知該餐廳是由前立法會議員何俊仁胞弟開設，當日民主黨李柱銘亦在場。辯方指，陳首次被捕後錄口供稱，黎、李柱銘及Mark Simon不支持「攬炒」，李覺得陳並非支持「攬炒」或「港獨」，才會與他接觸；陳轉投控方證人後，亦指李在當日會面時向黎介紹，他是一名「和理非」。

非從事暴力行為的前線示威者

陳稱黎當初想確認他是「和理非」抑或「勇武」才與他見面，但不記得李在該次飯局上提過他是「和理非」。辯方指陳於2021年5月替控方錄口供，質疑陳當時對該會面的記憶應比現在好？陳指不一定，惟同意他不是從事暴力行為的前線示威者。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022