黎智英案｜辯方指支爆非黎提出　質疑供詞有虛構成分　陳梓華否認

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,審訊今(26日)踏入第67天,陳梓華續接受辯方盤問。辯方向陳指出,黎與陳於2019至2020年的多次會面中,黎只是想叫陳向勇武派傳話,要求他們減少暴力,陳同意黎有提過要減少暴力,但無叫他們放棄暴力;此外,辯方又指台灣會面中,是「攬炒巴」劉祖廸提出「支爆」主張,黎對此並不熟悉,又指黎從沒稱要捧劉做政治明星,並指陳提及一萬鎊資助等全屬虛構,陳否認說法。



辯方指黎智英只是叫陳梓華向勇武派傳話,減少示威者的暴力。(資料圖片)

辯方指黎沒有提過淨化計劃

辯方大律師Marc Corlett今續盤問,指陳2019年首次與黎智英見面時,黎從沒提及陳所謂的「淨化計劃」,只說希望運用傳媒平台,減少示威者暴力。陳不同意,指黎當時想降低勇武派的影響力。辯方引述陳替控方錄取的口供,陳稱黎想通過其傳媒力量施行「淨化計劃」,令部份示威者的「暴力降溫」,又稱美國只想見到和理非大遊行,而非暴力畫面。

同意黎在意報道上不應太多暴力畫面

陳稱黎當時認為暴力行為會為運動帶來反效果,惟沒說過所有示威都要非暴力。當時傳媒報道多爲大規模遊行,但仍有一些「小打小鬧」示威發生,陳認為黎在意傳媒報道不應有太多暴力畫面,但對其他示威沒有立場。

陳同意有答應黎向勇武派傳話

陳同意,黎在該次見面著他向勇武派領袖傳遞訊息,因他與勇武派有接觸,但否認他是勇武派領袖或成員,或參與暴力行為,他僅與勇武派在同一TG群組。辯方指陳當時沒與黎達成口頭協議要做違法行為,只答應替黎向勇武派傳遞訊息,要求他們減少暴力;陳亦同意。

陳梓華同意黎智英有提過想減少暴力,但沒說過要放棄暴力。

認為黎只是要減少暴力

針對陳於2019年11月與黎第二次會面,該次是唯一一次他到黎宅,黎指勇武派無分寸且越發暴力,憂令運動失去道德高地。辯方指黎覺得示威者要放棄暴力,但陳稱黎只稱要「減少」暴力,他印象中曾說過黎的分析一針見血(hit the nail on the head)。辯方指黎不曾提及要成為勇武派領袖,陳不同意。

指黎確曾說要集合街頭等力量

至於陳於2019年11月尾,第三次與黎在其座駕上見面。辯方稱,該次會面只得10分鐘,黎仍想尋找勇武派領袖,並問陳是否成功聯絡他們。陳反指會面歷時半小時,又指黎稱已找到勇武派領袖,不同意辯方指黎從沒說過要結合街頭、議會及「國際線」的力量或「推爆政府」。他不確定當日二人是否沒達成協議要做違法行為,因黎說要結合街頭等力量,但他難認同當時「國際線」或街頭所有事都合法。

辯方指黎沒有提過初選

陳與黎於2019年12月第四次見面,同樣在黎的座駕上進行。辯方指黎提及反對「港獨」及「攬炒」,認為年青人需要領袖,但沒說過要結合「攬炒」及「國際線」,或要「主導成條國際線」,更沒提過初選;陳否認。他同意黎當時不明白年青人無「大台」,但指該次會面黎著他向勇武傳遞訊息,但非要他們冷靜。

代表黎智英的大律師Marc Corlett質疑陳梓華部份供詞屬虛構。(資料圖片)

陳指黎稱要資助劉純屬虛構

及至2020年1月,陳、「攬炒巴」劉祖迪與黎在台灣見面。辯方指當日會面約1小時,主要是黎和陳主導對話,黎提到有四成勇武派示威者在理大事件被捕,認為年青人需要領導,故想劉成為鼓勵示威者理性的領袖,但就沒說要培養劉做政治明星,陳稱黎要資助劉「十千磅」純屬虛構;陳否認。

指黎沒有提過陳方安生與裴洛西的關係

辯方續指,當日是劉提出「支爆」,黎對「支爆」不熟悉,沒提過如何達到「支爆」、請求制裁或禁運及國際遊說,更沒提及前政務司司長陳方安生及美國時任眾議院議長裴洛西的關係,劉當時僅初步同意成為年青人領袖,沒同意要做國際遊說;陳一概否認。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號:HCCC 51/2022