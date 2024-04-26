黎智英案｜認曾向警稱與李宇軒不相熟　陳梓華稱撒謊為想令李開脫

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（26日）踏入第67天，陳梓華續接受辯方盤問。辯方大律師指，陳初次被捕時稱與李宇軒不熟，又稱不知道對方的學歷及背景等，質疑陳與李只是因有共同目標而認識，並非朋友。陳稱他不知對方想法，但他當李是朋友，又稱他當時向警方撒謊，是想引導警方相信重光團隊的領導不止李一人，李說：「想俾警察覺得，唔關李宇軒事。」以便為李開脫。



陳梓華稱他大多從TG群組上取得資訊。

只會看Telegram群組的消息

辯方引述，2020年5月，黎向陳發送《香港01》一則有關全國人大即將公布《國安法》的新聞，陳回覆稱，事情至今已難逆轉形勢，只擔心黎與李柱銘的自身安全。辯方問陳當時是否已讀過《國安法》條文，知道法例禁止的行為；陳否認。法官李運騰問，為何黎會向陳發出該則訊息？陳指當時坊間對法例有很多討論，他大多是從Telegram(TG)群組上取得資訊，但不包括新聞渠道。李官問黎為何向陳發送新聞連結。陳稱因為《香港01》當時「比較偏建制」，他則只會看TG群組的消息。

當時很多人認為國安法是要針對黎

辯方問陳只看TG消息，是否不足以令他判斷《國安法》針對請求制裁的行為；陳否認。律師續問為何陳未在訊息中表明制裁違法，陳反問：「我知道（制裁）犯法，點會仲係Whatsapp度講自己做犯法嘅嘢？我呢句已經講得好溫和㗎喇其實。」他稱當時許多人認為立《國安法》是要針對黎，他不想黎有事才會發該訊息。

辯方指陳梓華在2020年6月到壹傳媒大樓見黎智英時，是從後門進入。(資料圖片)

覺得黎已預先知道國安法的條文

陳於2020年6月與黎第六次見面，他在壹傳媒大樓與黎午膳。辯方質疑陳擔心被記者發現，才會從後門進入大樓；陳否認。二人當日談及《國安法》，辯方引述陳首次被捕時曾向警方稱，黎認為《國安法》只想做到寒蟬效應，因疫情下示威已減少；陳亦否認，並指當時黎雖沒說過他已預先知道《國安法》條文，卻讓他有這種感覺。

當李宇軒是朋友

辯方另問及李宇軒，指陳並不熟悉李，不知道其學歷、工作及背景；陳否認。辯方續引述陳首次被捕錄口供說，不了解李的職業、學歷及背景，又形容二人關係「不平等」，因為李對他的認知，多於他對李的認知。陳稱當時向警方說謊。辯方又追問陳，他與李是否只因有共同目標而認識，不是朋友關係？陳說：「我唔知佢點諗，但我當佢係朋友。」

陳梓華又稱，他不知道李宇軒的想法，但他當李是朋友。(影片截圖)

想警方認為重光團隊非只有李

至於重光團隊，陳指他於2020年6至7月才加入，認同該組織鬆散是公允的說法。辯方引述陳曾向警方否認是重光團隊成員，又指對其目的及背景一直存疑且「有所貶抑」；陳稱當時為與重光團隊撇清關係，故向警方撒謊。至於他向警方表示，重光團隊領導「唔似係得李宇軒一個」；陳說：「我係想畀警察覺得，唔關李宇軒事。」法官李運騰問陳這樣說是否為了讓李宇軒開脫？陳同意。

對國際線的認知只是從別人口中聽來

辯方續指，陳曾向警方表示沒參與重光團隊的遊說工作；陳稱是謊話。他同意「美國線」成員曾聘請政治顧問公司，但他沒份參與，只在2020年6至7月加入TG群組後，開會參與討論；至於「日本線」、「英國線」及「北歐線」，陳均沒有參與，他對這幾條線的認知，全是從別人口中得知。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022