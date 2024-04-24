黎智英案｜指李宇軒頑固拒離港 陳梓華自覺應留守到最後

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（24日）踏入第65天，陳梓華繼續作供，憶述《國安法》實施後，有人認為李宇軒或已違法應該離港，但李始終不肯離開。陳自覺作為領袖，應要接手李的位置，留守到最後，故向李發訊息說「兄弟，把我留在這裡」勸李離開，陳說：「如果我唔咁講，佢點都唔會走。」陳又提到，當時許多商家及政客已與黎割蓆，令其有感「樹倒猢散」，故亦將此事告訴李。



曾叫李聯絡美領館職員

控方引述陳梓華與李宇軒之間的訊息對話，陳於2020年8月著李聯絡美國駐港領事館職員Alan Brinker。陳指當時重光團隊有人希望李先行離港，因爲李當時已參與「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」工作，並曾在聯合國「曝光」等，團隊認為他已犯《國安法》；「攬炒巴」劉祖迪亦覺得李因曾做眾籌，掌握其他成員的銀行資料，若他被捕，重光團隊亦有風險。

陳梓華指，《國安法》在港實施後，有「SWHK」成員認為李宇軒(圖)已犯法，希望他離港。(影片截圖)

指Alan Brinker是半個枱底人

陳自覺應接手李的人脈關係，遂叫李介紹他認識Alan Brinker。他解釋，黎智英曾教他們，若要知道外國政府的看法，便須要與「枱底人」建立關係，而Alan Brinker算是半個「枱底人」，其一手資訊十分重要。

與李在團隊中擔任領袖角色

該段時間，李曾向陳發訊息指：「每逢有人出事就會有人叫我同你快啲考慮走。」陳回覆說：「兄弟，你知道的，作為一名領袖，我要做留守的最後一個⋯謝謝你一直陪在我左右。」陳稱他與李均相信自己是重光團隊領袖中少數較活躍的成員，充當領袖角色，他已與李商量好，若李離港便會由他「頂住佢個位」，故他有「一種咁樣嘅自我感覺」。

陳梓華供稱，若沒有黎智英(圖)的協助，影響「SWHK」推動制裁。(資料圖片)

陳稱就離港的事與李已有默契

陳又向李發訊息說：「兄弟，把我留在這裡——我們不能在國際線上再有損失」，又通知李許多生意人及政客已與黎割蓆。陳透露當時負責「美國線」的成員「Shirley Ho」曾以各種理由說服李離港，但李宇軒始終不肯離開香港。惟按他和李的默契，陳應是「最後一個喺香港嘅人」，故他亦勸李離港，坦言：「如果我唔咁講，佢點都唔會走。」指當時已打算接替李的位置，不過李最終同日被捕。

缺黎的人脈支持國際線會受沉重打擊

陳續稱，Mark Simon曾表示許多商家及政客已與黎割蓆，形容情況「好tough(困難)」，陳當時有感「樹倒猢散」，才會將此事告訴李，並稱：「因為我唔想佢有事。」他亦認為，若沒有黎，他們將無法得知美國政府內部消息，重光團隊在推動制裁上，會失去黎海外的政治人脈的協助，「國際線」日後或不會如此統一，故對他們而言屬沉重打擊。

國安法後每周與Mark Simon聯絡

陳稱，他在《國安法》生效後，每周至少會與Mark Simon通電話一次，提及劉稱把陳加入「美國線」TG群組有困難，因群組已有固定成員，而陳一直未有重光團隊各個TG群組積極發言，對他們而言，陳尚算一名「新人」，若獲黎及Simon支持，那就「好講好多」。陳在黎同意下成功加入「美國線」群組，另一成員「Maddison」因而認為他與黎關係密切。

Mark Simon曾提想帶陳出席美國聽證會

陳又稱，Simon曾說IPAC成立之前，創辦人裴倫德（Luke de Pulford）有意向時任美國眾議院議長裴洛西招手，裴洛西遂聯絡民主黨創黨主席李柱銘，但獲建議不要加入IPAC。Simon對此感到可惜，認為IPAC規模本可更大。Simon又稱，想陳「落手落腳」打「國際線」，若加入「美國線」，立刻有建樹，故想過帶陳出席美國聽證會，論述港人訴求，惟因疫情未能成事。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022