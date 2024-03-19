半年13宗涉非法使用藥房標識個案　一零售店東主被定罪罰款

衞生署今午（19日）公佈，由去年9月下旬至今，跟進調查13間涉嫌違法展示藥房標識，或使用屬「藥房」名銜的零售商個案。當中一名非藥房零售店鋪東主，因在其處所展示相似標識而被檢控，並在今年3月8日於九龍城法院被裁定罪名成立，判罰港幣4,000元。



衞生署又指，今年第二季會將「編制識別註冊藥房標籤」發送至各藥房，藥房要將標籤貼至當眼處，供市民掃描標籤二維碼（QR Code），查閱該註冊藥房資料。



衞生署今午（19日）公佈，由去年9月下旬至今，跟進調查13間涉嫌違法展示藥房標識，或使用屬「藥房」名銜的零售商個案。（資料圖片）

衞生署指，一直透過不同渠道收集情報，當發現有零售商涉嫌違法展示標識或使用「藥房」名銜，會即時展開調查，如有需要時，亦會與相關部門展開聯合行動。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》），只有獲香港藥劑業及毒藥管理局授權為「獲授權毒藥銷售商」的人士，方可經營相關毒藥、即藥房的零售業務。

此外，根據《條例》，在任何非藥房註冊處所展示屬藥房訂明式樣的標識或相似標識，或並非藥房處所而在零售毒藥業務有關的方面使用「藥房」名銜，或英文「pharmacy」、「dispensary」、「drug-store」等名銜均屬違法，一經定罪，最高可被判罰10萬元及監禁2年。

衞生署今年第二季增識別註冊藥房標籤 市民可憑QR Code辨識

衞生署發言人強調，使用「藥房」標識或其名銜的規定適用於所有零售商，包括並非管理局發牌的零售商，如被發現任何涉嫌違法行為，當局會採取執法行動；而今年第二季，亦會將編制識別註冊藥房的標籤發送到各藥房，要求藥房張貼於當眼處，讓市民可透過掃描標籤上的二維碼，獲得該註冊藥房的資料。