通關一周年｜上水藥房街一街16吉舖　美妝店難捱：內地人轉買國貨

香港與內地去年1月8日疫後有限度通關，至今日（8日）一周年。通關復常不似預期，疫前內地客多、篋多、水貨客多的上水「藥房街」，沒有恢復至疫情前人潮洶湧的場面，甚至臨近去年年末，接二連三有美妝店閉門結業。記者上周六（6日）巡視該街區一帶，發現至少16間吉舖，其中新康街有至少5間吉舖的前身為美妝店。



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新康街有至少5間美妝店結業

記者於上周六下午巡視上水「藥房街」一帶，街上及店舖內出現拖篋內地客身影，但遠不及疫情前人潮洶湧的景況。位於新康街、新成路、新祥街、巡撫街，有約16間店舖已拉閘結業，並貼出招租廣告。其中9間吉舖均在新康街，估計前身為美妝店的佔至少5間以上，尚有約31間藥妝店或美妝店正在營運。

美妝店去年4月開 店員：內地平台產品更便宜

新康街一間美妝店的員工楊小姐表示，店舖去年4月開業，惟剛起步至今，生意超過大半年都比較淡，直至去年年尾才有改善。她認為生意不景氣，除了是經濟大環境問題，令很多人的消費降級，內地電商平台興起亦是一大原因。她解釋，店舖顧客群以內地人為主，但內地平台的產品更便宜，令來港代購的生意減少，連帶影響她店舖的生意。

楊小姐續指，很多內地人的購買喜好由國際品牌轉趨向國產品牌，「抖音嘅『功勞』好大啦，進駐好多商家響度宣傳自己係咩百年企業啊，或者國產良心企業，價錢又平。咁個個有愛國情懷嘅話，聽到呢樣嘢都想試下啦。」她指顧客往往會嘗試幾個不同的品牌產品，故長時間不會回購從前慣用的品牌產品。

新康街尚有約31間藥妝店或美妝店正在營運。（洪芷菁攝）

靠供貨網店賺錢 網購促銷帶旺生意

楊小姐表示，開業初時客人少，人流一直都沒怎樣「旺過」，經營久了才累積了一些老顧客。她聽聞附近有幾間美妝店都結業，至於目前仍營業的美妝店，生意一直虧本到現在才能止蝕。不過她指，止蝕之道並非由於吸引到客流，而是供貨給香港及內地網購平台的商店來賺取利潤。她表示，老闆有另設網店，但該網店與實體店沒有關聯，店名亦不一。

不過，她指最近兩、三個月，實體店生意有起色，較以往增加了一至兩成，仍是內地客居多。她猜測是某品牌產品熱賣潮出現時導致市場供貨緊拙，令有該產品存貨的店舖吸引較多客流，「啲貨炒得好得意嘅，佢係一時一時，呢樣嘢一冇，成個市場都冇晒嘅。」例如「雙十一」、「雙十二」等由各網購平台推出的大型促銷活動增加，增加了市場需求；近月店舖生意有起色，卻是由於網購平台吸收不盡，而剩下的顧客流量。

對於最近逆向代購的潮流，她認為港人北上消費以飲食、家電、生活用品為主，故對於美妝店生意影響不大。

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海關檢查嚴令代購者卻步 11、12月生意最差

巡撫街某美妝店店員張小姐則表示，自去年通關兩、三個月後人流雖增加，但到5月黃金周以後，生意持續冷淡，曾試過一日零售額只有幾百元。她指去年11、12月是生意最差的時期，「基本上係冇人咁濟」,「疫情前好多水客買上去大陸，宜家水客你見到都冇了，你冇話水客啦，拉篋嘅都冇啦。」

她聽聞有內地代購者反映，海關檢查旅客攜帶物品甚嚴，有人一周來港代購一次，因買較多的化妝品及其他昂貴貨品而被海關抽查，甚至有人代購的貨品全被海關人員扣查。另外，通關後內地對進口貨品需求變少，而內地網購平台令購物更方便，故香港的實體零售店生意轉差。

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疫前疫後難捱貴租 藥妝店：今年都捱唔到

張小姐續指，在通關前或後一兩個月，有許多新開美妝店，「嗰陣時全部都開晒咁濟，宜家都冇了。」據她了解，去年10至12月期間，新康街有約4間美妝店已結業，加上附近街道的共有十多間，還有其他美妝店亦將結業。

生意不景，人流稀疏，她指街上舖租不論在疫情前後都一樣昂貴，店舖難以維持營運。她透露，有其他店舖老闆曾與業主協商減租並遭拒絕，即便租約未到期時，寧願放棄兩三期的按金，結業離開。

上水新康街某藥妝店外情況。（洪芷菁攝）

另一藥妝店負責人王小姐表示，去年通關後，生意卻比通關前更差，持續至今亦不見改善，再者面臨加租壓力，她無奈道：「今年都捱唔到了。」她認為海關檢查旅客攜帶物品嚴格，令來港購買藥品的內地客卻步，加上內地也有售賣同樣的藥品。

居深圳、為河南親友代購香港貨品已數年的鄒小姐指，疫情後內地親友對於香港代購貨品需求減少。（洪芷菁攝）

深圳客：代購需求大減 親友習慣網購平台購買

居深圳、為河南親友代購香港貨品已數年的鄒小姐指，疫情後內地親友對於香港代購貨品需求減少。她解釋，因為疫情幾年的封關，難以來港代購給親友，促使他們轉向網購平台成為習慣。

她表示，通關一年後，內地親友對於香港代購產品的需求減少許多，舉例以前每次來港會買十多支藥油，現在可能只買一至兩支，甚至有時不買；護膚品方面，以前會買三套，現在只買一套。

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