林百欣爭產案　二房女兒未被列受益人：身為中國人無得分就無得分

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案續案，今(22日)在高等法院續審，二太余寶珠的女兒林淑如作供。她稱很少和父親林百欣談話，她在父親去世後才知其父患癌症。代表三太女兒林明珠的律師指出，根據林百欣1973年的遺囑，林淑如亦被列為受益人，但到2004年的遺囑，林淑如未有再被列為受益人。林淑稱對此不感驚訝，謂：「我吔身為一個中國人，問題係冇得分就係冇得分，有得分就梗係開心，無都無所謂。」



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為顧瑞英及林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，聆訊時透露他約有29億遺產，根據該「遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

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何榮添曾製作林百欣資產表

時任麗新高層何榮添作供指，2004年7月時，他和二太余寶珠、李寶安午膳，討論林百欣的接班和遺產分配。何指，處理分配事宜主要由李寶安負責，他則提供協助，曾製作林百欣的資產表。他亦負責和余寶珠和林百欣的養子林建康討論，但非他們兩人決定可得多少資產。

三房兒子欲探父親被拒

代表三房的律師指，三房兒子林偉鈞於2004年12月，曾想探望父親並問及何榮添，但遭何拒絕。何否認此事，又稱：「唔關我事。」律師續指林偉鈞從何榮添得知，一個委員會決定誰是遺囑受益人，而林偉鈞並非受益人。何否認。

二房女兒林淑如稱，身為中國人，無得分就無得分，分到故然開心，無亦無所謂。(朱棨新攝)

二房女兒稱無都無所謂

此外，二太余寶珠的女兒林淑如亦出庭作供，她稱很少與父親林百欣少談話，她在父親去世後才知其父患癌症，林淑如又認其母對子女嚴格。三房的律師指，根據林百欣於1973年訂立的遺囑，林淑如亦為受益人，但2004年的遺囑，她則非受益人。林淑如稱她未見過該份遺囑，又說：「我吔身為一個中國人，問題係冇得分就係冇得分，有得分就梗係開心，無都無所謂。」

案件編號：HCAP4/2011