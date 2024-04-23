林百欣爭產案｜林評估分數屬嚴重腦退化　醫生：不能靠一測驗定奪

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案，今(23日)在高等法院續審，曾替林百欣進行精神評估的腦神經科醫生作供。該醫生指，於林百欣立遺囑前4個月，替林進行簡短智能測驗，認為對方有中度的腦退化症。挑戰涉案遺囑效力的三房女兒林明珠一方，質疑林當時評估的分數得8分，根據標準，低於10分屬嚴重的腦退化。醫生卻稱不能依賴單一測驗作定奪。



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為三房的顧瑞英及林明珠。林百欣於2005年2月去世，他於去世前3個月、即於2004年12月訂立遺囑。審訊時透露他約有29億遺產，根據該遺囑，次子林建岳獲逾19億，三房現挑戰該遺囑的效力。

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林百欣當時被處方早期腦退化藥物

腦神經科醫生方嘉揚作供，指林百欣的家庭醫生於2004年時，把林百欣介紹予方。他指，根據同年6月的紀錄，顯示林百欣獲處方一種醫治早期腦退化症的藥物。由於林百欣當時曾留院，方未能作出診斷，但推斷林百欣很大可能有早期腦退化症。

智能測驗低於10分屬嚴重腦退化

同年8月2日，方嘉揚在診所會見林百欣，並進行簡短智能測驗（MMSE)。該測驗的滿分為30分，林百欣的分數為8分，方認為林百欣有中度的腦退化症。答辯方指，分數低於10分應屬嚴重的腦退化症，方強調不能依賴單一的測驗作定奪。除了簡短智能測驗，亦需視乎另一測試的結果，以及病人的日常表現。

方指林睡眠欠佳或影響精神健康

方嘉揚續指，至2005年初仍有會見林百欣。根據04年10月中的紀錄，林百欣當時睡眠欠佳，日間感到疲勞。方指這會影響林百欣的精神健康，又指林的身健狀況，會影響其精神狀況出現波動。

案件編號：HCAP4/2011