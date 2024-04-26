林百欣爭產案｜三房兒子稱自小知二房勢力大　拒入父公司怕被玩死

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案，今(26日)在高等法院續審，三房兒子林偉鈞作供。林偉鈞指，母親在他年幼時，已經講及二房在麗新勢力大，著他不要加入父親的公司，否則「會畀人整死你，畀好多蕉皮踩，叫你去孭鑊」。林偉鈞於1999年不再協助母親打理上海的發展項目，父親邀請他加下鱷魚恤，他拒絕，並向父親坦言：「屋企人事關係太過複雜，我唔想畀阿二果邊(二房)玩死呀。」



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為三太顧瑞英及女兒林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，審訊時透露他約有29億遺產，根據該遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

林百欣三房兒子林偉鈞稱自少已從母親口中得知二房在麗新勢力大，若他入父親的公司會被人「整死」。(朱棨新攝)

為父投資2千萬全數虧蝕

林偉鈞作供時透露，他於1982至1988年間替父親的進口成衣公司，在美國工作，後來他開始從事投資，包括在三間投資銀行和證券行工作。他於1989年在摩根士丹利工作時，替父親投資2000萬元，購買衍生產品，但全數虧蝕。父親當時大怒，兩人因此有爭拗。兩、三年後，林偉鈞向父親道歉，父親表明會繼續支持他。林偉鈞補充，對比其他兄長虧蝕的金額，2000萬屬「小巫見大巫」。

父曾邀請加入鱷魚恤

至1995年時，林偉鈞收到父親來電，著他協助母親顧瑞英打理上海的「芝大廈」發展項目。林偉鈞遂於同年開始參與該項目，包括監督工程進度、聯絡當地政府等。項目於1999年接近完成，同時他因覺得發展房地產沉悶，遂決定離開，父親得知後，邀請他加下旗下的公司鱷魚恤。惟林偉鈞拒絕並向父親說：「屋企人事關係太過複雜，我唔想畀阿二果邊(二房)玩死呀。」父親亦沒有勉強他。

知二房在麗新影響力好大

他續指母親一直著他不要加入父親的公司，否則：「會畀人整死你，畀好多蕉皮踩，叫你去孭鑊，因為阿二果邊在麗新影響力好大，好多親戚，包括我Daddy果啲uncle、仔呀，跟住Madam Yu(二太余寶珠）。」

林偉鈞指其胞姊林明珠(前)會與父親爭拗，他則是「yes boy」，事事聽從，若在父親的公司工作會「死得好慘」。(資料圖片)

對父事事聽從會死得好慘

他又稱，胞姐林明珠會和父親爭拗，他在父親面前則是「Yes Boy」，事事聽從。若他加入父親的公司，會「死得好慘」。由於處理上海項目的公司不涉二房成員，只有父親和母親，林偉鈞說：「我Daddy係會保護我。」他當時因此加入該公司。

曾獲父贈300萬置業

林偉鈞亦指，父親間中會給他餽贈和津貼，有時5萬，有時20萬等。他又說：「Daddy好清楚我係咁多仔嚟講，我喺最慳家。」此外，他於2003年至2004年間向父親稱有意在昆明置業，需要300萬，父親表示「Ok」後：「佢就畀左三百萬我。」

金額不反映父親的喜愛程度

原告指，若林百欣喜愛某人，會提供金錢，林偉鈞同意，但指金額並不反映父親的喜愛程度，並舉例指曾經和父親、其女友一同用膳，當時父親女友的衣著並不光鮮。林偉鈞指父親頗喜歡該女友，但他不認為父親給予對方很多錢。

案件編號：HCAP4/2011