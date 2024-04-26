林百欣爭產案｜三房子質問為何他非受益人　獲回覆：林建岳話唔得

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案，今(26日)在高等法院續審，三房兒子林偉鈞繼作供。 他指父親於台灣的官司返港後，「有啲嘢唔同咗」。其後，父母之間有多宗訴訟，他覺得猶如有一個針對三房的陰謀。他認為，很大機會是二房不斷影響父親。他其後得知自己非父親遺囑的受益人，便質疑：「我係佢個仔，點解我無份呢？」他曾就此事問長子林建名，林建名其後回覆，稱：「Peter(二房兒子林建岳)話唔得。」



林偉鈞稱覺得有陰謀針對三房，並認為有人不斷影響父親。(朱棨新攝)

指養子林建康當時搵機會上位

林偉鈞講及父親在台灣惹上官非後獲准保釋，他和胞姐林明珠到台灣探望時，父親因被審問，長時間不可睡覺，精神狀況很差。二太余寶珠其後出現，把他們趕走。父親從台灣返港後，林偉鈞覺父親「有啲嘢唔同咗」，但當時無法說明有什麼不同。其後，父母之間有多宗官司，便覺得好似有一個plot(陰謀)針對三房。林偉鈞認為有人不斷影響父親，很大機會是二房，又指養子林建康當時「搵機會上位」。

認為上海項目是父給母的餽贈

他承認父母於02、03年時有爭拗，但認為就如一般夫婦，爭執後會和好。當時父親曾經講及和母親的爭執，他不想捲入糾紛，建議父親平心靜氣和母親商量。父親自此沒有講及此事，但於2003年底曾稱「搞掂啦」，林偉鈞理解是指父母之間的官司。他感到高興，因自己不再成為「夾心人」。就父親向母親的上海發展項目提供款項，他認為是父親給予母親的餽贈。

04年探父覺父有幻覺

他又講及，父親於04年中因手臂骨折入院，他到醫院探望，父親表示「好痛」、「唔掂啦」 ，林偉鈞便安慰他：「我話無事，好番就可以番工。」惟父親突然起身，表示要上班，並郁動受傷的手，林偉鈞質疑父親有幻覺。他指，二太余寶珠其後到達，大聲問：「邊個嚟㗎？」林偉鈞便離開。

林偉鈞稱，他得知自己非遺產受益人後，曾向長房兒子林建名(圖)提出質問，林建名後來回覆他說：「Peter(林建岳)話唔得。」(資料圖片)

林建名稱會代問非受益人的事

父親出院後，林偉鈞多番欲探望父親均不果。他向當時的麗新高層何榮添查問，何榮添回覆「佢地」唔准許，林偉鈞理解是指林建岳一方，又從何榮添的口中得知，他並非遺囑的受益人，他即時反應為：「我係佢個仔，點解我無份呢？」他及後再問長子林建名，為何他非遺囑受益人。林建名表示會和林建岳商量，其後他回覆：「Peter(林建岳)話唔得。」

根據遺囑林建岳獲19億遺產

原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為三太顧瑞英及女兒林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，審訊時透露他約有29億遺產，根據該遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

案件編號：HCAP4/2011

案件背景及主要證人供詞。(詳看下圖)