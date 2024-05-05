勿再抱「性行為才會感染HPV」的錯誤觀念

一講起HPV（Human Papilloma Virus，人類乳頭瘤病毒），很多人都會聯想起性行為傳播。時至今日，仍有部份人抱有「一個性伴侶就不會感染」的誤解。事實上HPV無處不在，近年就有不少浸溫泉、接觸公共廁所門把疑感染的新聞。坊間對HPV感染途徑未有足夠認知，亦存在其他迷思，反增加自身中招機會。知己知彼，才能遠離惡疾。



撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生蔡曦琳



醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生蔡曦琳

HPV病毒有多種，部分可令生殖器官受感染。絕大部分的HPV個案都沒有症狀，多數是演變成生殖器疣（俗稱椰菜花）或子宮頸癌時，才可能有明顯病徵。HPV可導致多種癌症，包括子宮頸癌、頭頸癌、肛門癌、陰道癌等，在女性患者當中以子宮頸癌最常見，佔超過九成。根據世衞資料，估計2019年全球有62萬名女性及七萬名男性確診由HPV引起的癌症新症。

有過性經驗仍可接種HPV疫苗

公眾一聽到HPV，通常都是聯想起性病，甚至以為濫交才會感染。HPV潛伏期長，而且無病徵，難以察覺何時中招，只要有過性經驗，即使目前只有一個性伴侶也有機會已受感染。

研究指目前的九價HPV疫苗在有性經驗前接種效果最佳，可預防高達九成的生殖器疣，以及九成因為HPV引起的相關癌症。（Getty Images）

讀者亦要擺脫HPV只經性交傳播的錯誤觀念。有研究已顯示，公眾洗手間、扶手電梯、遊樂場、甚至圖書館門口都檢查到HPV病毒，代表HPV無處不在。即使從沒有性經驗，也有可能因皮膚接觸了HPV而感染。

眾所周知，現時的HPV疫苗多數建議在有性經驗前接種，但是否意味有過性經驗，或者上了年紀就無需要接種疫苗呢？答案是否定的。研究指目前的九價HPV疫苗在有性經驗前接種效果最佳，可預防高達九成的生殖器疣，以及九成因為HPV引起的相關癌症，包括上述提及的子宮頸癌、陰道癌、肛門癌等。

HPV疫苗接種年齡沒有上限。（視覺中國）

接種年齡無上限

HPV病毒當中以HPV16及HPV18型最「毒」，如感染其中一種，接種疫苗後可能失去了對該種病毒的防禦，但仍可考慮接種疫苗去預防其他HPV病毒，因為同時感染疫苗中包含的九種病毒，以致疫苗完全失效的機會非常低。

HPV疫苗接種年齡沒有上限。目前建議九歲開始可以接種HPV疫苗，現時衞生署已為就讀小五的女童接種HPV疫苗，第二劑在小六接種。絕大部分人都適合接種HPV疫苗，但本身有記錄對其他疫苗有敏感，有發燒、血小板偏低、對酵母菌敏感人士，必須先尋求醫生意見。此外，由於目前未有數據顯示疫苗對胎兒百分百安全，因此接種疫苗期間需採取避孕措施，孕婦亦不適合接種疫苗。

女士應定期做婦科檢查

那麼，性交時戴安全套是否就能預防HPV病毒？答案同樣是否定的。因為HPV只能減低風險但不能完全避免感染。除了精液，HPV也可透過皮膚接觸、口交及肛交等途徑傳染。接種HPV疫苗亦不能百分之百保護，因此強烈建議女性仍需要定期接受子宮頸抹片檢查及HPV測試作篩查。平日多勤清潔雙手，如擔心公共場所門把有「毒」，如廁前後可先洗手，加強防禦。

一講起HPV（Human Papilloma Virus，人類乳頭瘤病毒），很多人都會聯想起性行為傳播，時至今日，仍有部份人抱有「一個性伴侶就不會感染」的誤解，事實上HPV無處不在。（視覺中國）

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