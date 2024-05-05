護士學校接受報名　護理專業文憑縮至3.5年　料5至6人爭一學額

截至今年1月底的過去12個月，公立醫院護士流失率是8.6%。明愛醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院的普通科護士學校由2024年9月起，將原本4年全日制「護理學專業文憑課程」改為3.5年制。三間學校分別提供100個學額，即日至7月19日接受報名，設有面試環節，料5至6人爭一個學額。



伊利沙伯醫院普通科護士學校校長區凱邦表示，有關改制令只是令課堂及臨床學習銜接更加緊密。深切治療部副顧問護師黃耀忠指出，醫管局護士學校提供的課程不限於病房，能夠幫助跨專科發展。



+ 2

護士學校校長：改制只令課堂及臨床學習銜接更加緊密

全日制「護理學專業文憑課程」由4年縮減至3.5年，被問及是否因為護士人手流失高，而改短受訓時間以盡快釋出人手。護士學校校長區凱邦表示，有關改動是以學生學習為第一考慮，強調課程內容未會有刪減，而改制只是令課堂及臨床學習銜接更加緊密，使學生能夠立即學以致用。

深切治療部副顧問護師黃耀忠（右一）用15年升至副顧問護師，指醫管局課程令他可以跨專科發展。（容嘉儀攝）

護院畢業努力進修 用15年升至副顧問護師

深切治療部副顧問護師黃耀忠成長於護士家庭，受家人薰陶以及醉心於生物科，期望將來職業與興趣相關，毅然投身醫療界。在2007年於護士學校畢業後，努力進修，其後陸續取得深切治療專科證書、腦神經學碩士學位、腎科護理證書。成為資深護師後，取得臨床灌注科學文憑。

於2022年，醫管局為挽留人手以及提供更具彈性的晉升途徑，在2021至22年度增設副顧問護師（ANC）職級，月薪63,173至93,742元。黃耀忠於2022年晉升副顧問護師，他指醫管局提供的課程令他可以跨專科發展，「護士既職能不只是局限於病房，可以跨專科發展。」

利沙伯醫院護士學校三年級學生蘇愷怡(中)實習期間與病人建立關係獲滿足感。（容嘉儀攝）

學護：助人心切 與病人建立關係獲滿足感

現就讀伊利沙伯醫院護士學校三年級學生蘇愷怡從小喜歡幫助別人，她說在幫助別人的過程中獲得滿足感，覺得護士工作充滿使命感，而且中學時期對生物科有深厚興趣，而護士工作需要了解人體結構，故於2021年考畢中學文憑試後，報讀護士課程。

她早前在骨科病房實習，實習完結後，受她照顧的一位婆婆抱着她訴說不捨，感受自己工作能與病人解立深厚關係，在實習中獲得滿足感，成為努力動力。

護士學校合共設300個學額 課程屬資歷架構第5級

明愛醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院的普通科護士學校，三間學校分別提供100個學額。課程相等於資歷架構第5級資格（相等於大學學士學位），學生須修讀30個核心科目及完成1,400小時的臨牀實習，每年學費32,140至36,280元。

報讀門檻為文憑試5科成績，須考獲「33222」等級（3個核心科和2個選修科，以及公民與社會發展科達標）。畢業生除可成為普通科註冊護士外，亦可再進修多一至兩年，完成護理學相關學習，最快4.5年取得雙重證書。

區凱邦指，課程即日至7月19日接受報名，8月6日公布取錄結果。設有面試環節，大約5至6人爭一個學額。