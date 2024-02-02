70灣區護士來港交流　獲港護士讚有批判性　醫管局：歡迎各地人才

大灣區專科護理知識交流計劃於去年4月開展，首批70名交流護士在内科及老人科病房進行臨床交流，截至今月底，為期約10個半月的計劃即將完結。



有曾與大灣區護士「交手」的香港護士，大讚對方主動且好學，具國際思維及批判性，與香港的醫護有相同標準和理念。醫管局護理總行政經理唐華根對大灣區護士感信心，相信香港與灣區的醫護需繼續互相交流，又指會歡迎世界各地的人才。



交流護士劉佳麗和陳翠霞認為臨床交流讓他們獲益良多，這些經驗能帶回内地助醫療發展。（陳葦慈攝）

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在中山大學腫瘤防治中心具8年工作經驗的劉佳麗認為，香港護士工作更多元化，例如護士會和醫生一起看症，亦會走出醫院做公衆教育，讓她覺得香港病人信賴護士，這與内地的醫護有所不同。她又指，在公餘時間和其他同事亦相處融洽，讓她直言：「其實我好鍾意呢班同事。」

港護士讚灣區這士具國際思維、批判性

東華三院馮堯敬醫院副顧問護師（老年科）羅釨澄讚賞，灣區護士具國際思維和批判性，在研討會上的專題研習引用不同文獻，而且不少交流護士的碩士在外國受訓，讓她感覺在醫護知識上有所得益：「我哋有相同的標準和理念。」

醫管局：新一批護士將本月底到港

醫管局護理總行政經理唐華根指出，在專業知識和醫患關係的領域上，香港與灣區醫護都是一樣國際化的，這些專業知識是無分國界，而恆常化與内地交流將有助雙方的醫療發展。

他指出，香港在老人科、手術科、深切治療的專科人手需求最大，第二屆的交流計劃預料會擴展到這些專科，共100名護士將於本月底前到港。唐重申本港歡迎世界各地的人才，只是大灣區的醫護較具優勢，因為文化語言都較為相近。