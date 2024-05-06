屠龍小隊案　證人認用近 30萬眾籌款項賭波　強調為紓壓而非私吞

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉嫌串謀組織「大行動」，包括在示威中放置炸彈及殺警案續審，「屠龍小隊」隊長黃振強今（6日）開始接受辯方盤問。辯方引述相記錄指黃曾用眾籌得來近30萬元賭波，黃承認有此事，但堅稱並非私吞，而是紓壓方法。辯方繼而指曾向警稱因另一同謀者吳智鴻有百多萬元，故曾「投其所好」，向吳聲稱對槍械感興趣，以便潛逃台灣後可「攞下資助」，黃稱他會面時狀態不佳，不太記得箇中意思，辯方直指黃藉詞忘記免道出實情，實想潛逃後把眾籌款項據為己有，黃否認說法。



無告知隊員曾用眾籌款項投注

代表被告張俊富的大律師李國輔先作盤問，並向黃振強展示其投注戶口紀錄。黃承認有賭波，但談不上喜歡。辯方繼而讀出其投注紀錄，包括於2019年9月15日，投注1.8萬多元；同年11月1日至12月9日期間，亦有多項投注記錄，投注金額29萬7千元。黃承認有用來自屠龍小隊眾籌所得的錢投注，但沒有告知隊員，他否認這屬私吞，並解釋賭博是紓壓的方法。他同意這非一個好方法，也承認曾輸錢，但否認「亂咁洗錢」。律師又指黃早前聲稱每次示威用過百支汽油彈，費用達十多萬元是誇大該金額，黃否認說法。

證人黃振強認曾用近30萬眾籌款項賭波，但稱只為紓壓而非私吞。（示意圖）

聲稱會面錄影時狀態不好

辯方又問及黃和警員進行的兩個錄影會面，問他是否被警員毆打、威嚇和誘使，才進行會面。黃起初稱進行會面時，其狀態不太理想，及後又承認曾向警察投訴科投訴。之後法庭曾休庭讓黃與律師見面。

認有警棍曾接觸過身體並感到痛

黃繼續作供時，辯方再問黃警員在錄影會面前有否威嚇，黃起初稱：「唔完全係。」之後指警員拘捕他時有使用一定程度的武力，他因相同原因，向警員交出手機的密碼。辯方繼而問他當時受到什麼對待，他說：「（警員）有用警棍向我身體揮動，用手掌拍向我面部。」他在進一步盤問下同意警棍和他有身體接觸，約有「10下、8下」，感到痛楚。他認為被打，惟現時不能判斷，要交由警察投訴科的專業人士判斷。

警方在2019年12月8日遊行前的搜查行動中，發現大批軍火。(資料圖片)

曾向警稱不想試槍

辯方繼而問黃在第二次錄影會面時，警員問黃和吳智鴻之間的Telegram對話。黃當時向警員稱，他不想試槍，因此訛稱身體不適推諉；惟他庭上的說法是：他在中大示威時受傷，無法試槍。黃解釋，錄影會面時記憶或會混淆，因此記錯。

曾向警認想向吳攞下資助

此外，在該對話中，吳智鴻指其小隊的槍手相約黃振強商談，黃以一個青蛙圖案的表情符號回應。他在會面向警員解釋：「嗰一吓好驚」、「講槍械嗰啲我表面話好正….想攞下資助」，但實際上：「唔想掂呢啲嘢。」他又指吳那邊的軍火商有槍，擔心會受牽連。黃在會面指他投其所好，並說：「因為佢講過嗰邊有百零萬….氹住佢先」。辯方問，黃當時稱「投其所好」是甚麼意思，黃稱已不記得。

辯方指黃多番藉詞不記得免道出實情

辯方又指，吳在對話中有問黃是否要槍械，黃拒絕。黃在錄影中卻向警員說：「一直只想拖住佢，扮投其所好。」又說：「過咗台灣，就可以同拒攞多少少錢。」黃回應稱他不記得這是甚麼意思。辯方直指黃多番藉詞不記得，是不想道出實情，黃否認。

質疑黃想潛台後將眾籌款項據為己有

辯方繼而問及，黃的代表律師於去年和律政司談論答辯協商，其律師在信指黃在案發時貪念和「要面」 。黃承認貪念和「要面」是「做呢件事嘅因素」。辯方隨即質疑，黃有意在行動後潛逃到台灣，把眾籌所得的款項據為己有。黃否認。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023