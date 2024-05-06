秀茂坪寶達街市買海螺、花螺　31歲男疑食後中毒　暈眩及四肢僵硬

衞生署衞生防護中心今日（６日）表示，正調查一宗懷疑神經性貝類毒素中毒個案，一名31歲男士食用購自秀茂坪寶達街市一海鮮檔的海螺和花螺後，出現嘔吐、暈眩、視力模糊、乏力和四肢僵硬，懷疑神經性貝類毒素中毒，病人情況穩定，毋須入院。署方提醒，市民應在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液。



衞生署衞生防護中心今日（６日）表示，正調查一宗懷疑神經性貝類毒素中毒個案，一名31歲男士食用購自觀塘寶達街市一海鮮檔的海螺和花螺後，出現嘔吐、暈眩、視力模糊、乏力和四肢僵硬。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日表示，正調查一宗懷疑神經性貝類毒素中毒個案，一名31歲男士食用購自秀茂坪寶達街市一海鮮檔的海螺和花螺45分鐘後，出現嘔吐、暈眩、視力模糊、乏力和四肢僵硬。病人同日到基督教聯合醫院急症室求醫，懷疑神經性貝類毒素中毒，無須入院，情況穩定。

衞生防護中心發言人表示，神經性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。他指，神經性貝類中毒症狀包括嘴唇、口腔和舌頭刺痛及腸胃不適如腹瀉和嘔吐，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。

發言人提醒，市民如出現神經性貝類中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。市民烹煮貝類前亦應先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液。