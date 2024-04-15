七旬漢雲南買牛肝菌煮食後中毒　衞生署揭包裝內摻雜一半毒菇菌

衞生署衞生防護中心今日（15日）公佈，正調查一宗懷疑進食牛肝菌後食物中毒的個案，個案涉及一名76歲男病人，他於月初烹煮和進食購自內地雲南沒有商標的包裝牛肝菌後食物中毒，並在同日到東區醫院急症室求醫，經治理後已出院。中心發現該包牛肝菌摻雜超過一半不可食用／帶毒性的菇類品種。



衞生防護中心今晚（15日）公佈，一名76歲男病人於月初烹煮和進食購自內地雲南沒有商標的包裝牛肝菌後食物中毒。（資料圖片）

病人去年底到麗江旅遊在四方街店舖購入毒菇包

中心指，該名男病人於4月6日烹煮和進食該包牛肝菌後食物4小時後，出現腹瀉、嘔吐及暈眩等徵狀，並在同日到東區醫院急症室求醫，其後入院。他情況穩定，經治理後現已出院。

據中心調查顯示，病人家中的未經烹煮菇類樣本中，除可供食用品種外，亦摻雜超過一半不可食用，或帶毒性的菇類品種，內含經烹煮後，仍可引起腸道不適的物質，故不排除他因此不適。

根據病人提供的資料，他曾於去年12月21日至今年1月2日期間，參加一個由本地旅遊公司舉辦的旅行團前往內地雲南，並於麗江四方街一帶店舖購入兩包相關的包裝牛肝菌。中心已將個案通報內地當局，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障市民健康。

防護中心：購入同一菇菌人士應避免食用 中毒嚴重可致死亡

中心呼籲曾於上述時間及地點購入牛肝菌的人士，應避免進食有關食品。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

發言人又提到，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。