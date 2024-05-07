譚公誕2024｜328米夜光龍遊筲箕灣　逾200人舞龍　有望創世界紀錄

一年一度譚公寶誕周四（9日）起一連九日在東區舉行，今年更加入「閃耀東區夜飛龍」，一條長328米的夜光龍會在東區文化廣場出發，沿東大街往工廠街遊樂場，主辦單位指，此為全港最長發光巨龍舞動巡遊，動員200多人，有望創世界紀錄。



譚公寶誕將於周四起至17日一連九日在東區一帶舉行，一系列慶祝活動包括迎神儀式、綜藝晚會、「閃耀東區夜飛龍」、獅王比賽、粵劇晚會、上頭注香、譚公誕巡遊及送神儀式等。

全長328米夜光龍使用超過900多米燈帶

首次舉行的「閃耀東區夜飛龍」將在周六（11日）晚上6時於東區文化廣場舉行，一條長328米的夜光龍會在東區文化廣場出發，沿東大街往工廠街遊樂場。筲箕灣社團聯合會主席許嘉雄指，以往日間普通舞龍的長度只有約90米長，今次夜光龍全長328米，使用超過900多米的燈帶，需動員超過200多人參與舞龍，將創世界紀錄。

許嘉雄指，夜光龍龍頭是香港製造，其外表會「有啲微笑但仲會有個氣勢喺度」，整個設計會有吉祥之意。除夜光龍外，亦會有250條充氣龍與夜光龍一同巡遊慶祝譚公寶誕。

獅王比賽邀請8個地區舞獅隊來港砌磋

東區民政事務專員兼東區區議會主席陳尚文指，獅王比賽會在12日上午9時至下午9時在筲箕灣工廠街遊樂場舉行，邀請自美國、日本、馬來西亞、澳門、中國等8個地區的舞獅隊來港砌磋。

陳尚文指，東區今年原創獨有「譚公福餅」甲辰龍年特別版，除往年會有的原味外，今年增加香桃味「譚公福餅」。

東區區議會轄下提振地區經濟專責工作小組主席林心亷指，整個譚公寶誕慶祝活動會有超過70間商戶參與。（黃寶瑩攝）

東區區議會轄下提振地區經濟專責工作小組主席林心亷指，整個譚公寶誕慶祝活動會有超過70間商戶參與，設民間工藝攤位、即影即有攝影攤位、特色小食、打卡熱點、漢服試穿體驗、精彩舞台表演及精美紀念品派發等，推出不同優惠和套餐，希望市民可以積極參與，一同振興香港經濟。

在東區民政事務處的協調下，在5月9日至12日期間於東區提供優惠的商戶消費滿400元，可以換領5月15日晚上7時30分於西灣河碼頭出發的維港遊船票兩張，盡覽維港美景。