屠龍小隊｜證人認曾全隊一同遊泰國　否認只提及放煙花而非炸彈

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉嫌串謀策劃大行動，包括殺警及放置炸彈案續審，「屠龍小隊」隊長黃振強今(6日)繼續接受辯方盤問。辯方指黃和隊員到泰國旅行時，曾在車程中播放一段片段，片段顯示內地公安被爆竹煙花嚇至雞飛狗走。黃著隊員仿效，向警員掟煙花，並把片段上載至Telegram 頻道「育龍」，以作眾籌之用。被問及需要多少煙花時，黃回應：「20Kg(公斤) 差唔多。」黃日後再提及「20Kg(公斤)」，都是指煙花，而非吳智鴻小隊的炸彈。黃承認有分享片段，但否認提及的「20Kg」是煙花。



被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

屠龍小隊隊長黃振強繼續在高等法院作供。（資料圖片）

曾稱小隊行動中不負責用槍及炸彈

黃振強早前稱，於2019年11月17日和張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田到荃灣大鴻輝一餐廳吃飯及開會，期間討論李家田等人早前到西貢試槍。代表被告張俊富的大律師李國輔指，各人當時未有講及試槍，黃否認。辯方亦指，黃當時向隊員稱有方法可以買槍，但張俊富反對。黃稱不記得，但指其後另一會面時，確有講到屠龍小隊在行動中，不負責使用槍械和炸彈。

全隊去泰國因大家想去玩

辯方繼而問黃是否因在當地有女朋友，所以屠龍小隊到泰國旅行，黃指屬個人原因，但非主因，主要是「大家想去玩」。就黃早前供稱，在旅行時告知小隊成員：「唔洗行眼鏡plan(即屠龍小隊不負責使用槍械)。」只需要在計劃當天以「裝修」或堵路等方式吸引警察，至於槍和炸彈則留給吳的小隊使用。辯方則指黃在行程中沒有向隊員講及以上計劃，黃否認並稱只是未有仔細講及如何吸引警員。

20公斤是指煙花而非炸彈

辯方繼而指，在前往芭提雅的車程中，黃向隊員播放一段片段，片段中內地公安被爆竹煙花嚇至雞飛狗走。黃同意曾和成員分享該片段，但不肯定是否在車程期間。辯方繼而指，當時他提議隊員仿效向警員掟煙花。又指因該「畫面」吸引，日後可把片段上載至Telegram 頻道「育龍」作宣傳，以作眾籌之用。隊員問及需要多少煙花，黃回應：「20Kg(公斤) 差唔多。」日後他講及「20Kg」，都是指煙花，而非吳一方的炸彈。張俊富其後在訊息講及「20Kg」，亦是指煙花，黃不同意辯方說法。

黃振強承認曾向隊員稱，小隊在行動中不負責開槍及炸彈。（資料圖片／羅國輝攝）

辯方指張俊富角色如運輸工人

至同年12月5日，屠龍小隊接受訪問和開會，黃承認對兩者都沒有太大印象，包括不記得誰人接受訪問。辯方指，張俊富當時在場但未有受訪，只是負責搬設備，黃稱不記得張有否受訪。辯方繼而指張的一般角色只如運輸工人「搬下嘢」，黃則回應：「我會話功能之一。」

案件明續。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023