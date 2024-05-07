屠龍小隊｜證人盤問下承認曾經非常仇恨警察　坦言想過用槍殺警

「屠龍小隊」與另一激進派組織涉串謀殺警案，今（7日）在高院續審。「屠龍小隊」隊長黃振強繼續接受辯方盤問。案中次被告張銘裕的代表大律師直指，黃振強涉案時因「貪心爛賭」被捕，以殺警為「餌」籌款，是「Killing for money」(為錢而殺人)，才參加同案另一同謀吳智鴻小隊的殺警計劃。黃一概否認，強調非為錢殺人，也非為錢才示威遊行；黃同意他案發時非常仇警，雖然隊員有共識不會「親自落手」殺警，但他本人有意用槍殺警。



證人黃振強早前已認罪，由囚車押至法庭作供，他稱是屠龍小隊的隊長，作供指證他的數名前隊員。(鄭子峰攝)

辯方指黃貪心爛賭

次被告張銘裕的代表大律師展開盤問，他一開始便以「貪心爛賭」來總結黃振強案發前4個月的行為，黃不同意。辯方續指，黃承認的籌錢罪牽涉四百多萬，當中不包括現金來往。黃同意，並坦言他當時收到的現金籌款至少有100萬。

與吳相識後獲一萬元資助

黃另確認他與本案的同謀吳智鴻於2019年相識時，起初的一個月，吳先後向黃提供共一萬多元的資助，當時「屠龍」仍未成立。及至同年8月25日，黃和「荃灣示威群組」成員在荃灣遊行，因「非常勇武」而「成名」。辯方質疑，黃其後「搶咪」接受訪問，更「講到天花龍鳳」。黃否認「搶咪」，但承認他有接受訪問。

承認屠龍小隊組織鬆散

辯方續指，「屠龍小隊」事後成立，黃在沒有選舉的情況下成為隊長。辯方又指，「屠龍」的組織十分鬆散，並無誓章，不限成員去留。黃同意，並指過去亦有出現過有隊員未出席示威活動的情況，稱：「我無強迫過佢地聽我話」。

黃振強他與荃灣的小隊因非常勇武而成名。（資料圖片）

稱殺30警是用作招徠而非作餌

案發前兩天，眾籌頻道「育龍」發佈文宣稱：「公會任務目標係集齊最少30粒龍心」，黃早前指「30粒龍心」意指最少擊殺30名警察。辯方質疑，黃是在用「屠龍」的勇武及殺30名警員為「餌」作籌款，黃回應只是作為「招徠」。

黃同意因貪心搞到被捕

辯方再質疑黃是為錢而殺，黃即表示：「唔可以咁講。」又指當時是想在行動前多籌錢，以計劃「走佬Plan」。辯方繼而指，以上便是黃：「因貪心搞到自己被捕」的例子，黃同意。

承認眾籌的錢其他隊員並不知情

辯方另提及，黃曾向警方提及待他事成後「走佬」到台灣，吳智鴻聲稱會給他百多萬。辯方質疑黃是因貪心參加吳的殺人計劃，因：「20萬走佬唔夠。」指黃想要多一些錢，以「夾帶私逃」。黃否認為錢殺人，但同意眾籌獲得多少金錢只有他知道，其他被告均對此一無所知。

黃振強認當時非常仇警，並坦言曾想用槍殺警，但屠龍小隊卻有共識不用親手用槍殺警。（資料圖片）

否認爛賭僅認好賭

黃另坦言他曾說過：「我得番嚟既錢，大部份都用咗去賭。」案發期間約用了30萬在馬會的戶口賭博，另曾在澳門賭場進行一些小額賭博。但黃否認他屬「爛賭」，僅認自己是「好賭」，形容他當時「的確用呢個行為作紓壓」。辯方之後問他，「屠龍」的名銜對黃而言是否十分重要。黃同意，但強調此重要並非與金錢掛鈎，重申：「唔係為咗錢出嚟示威。」

辯方指隊員均認為不要親自落手殺人

辯方之後指出，黃於2019年9月初在隊員不知情下到科大參加勇武派會議，期間提及引入軍火，黃當時僅認為是在「吹水」；後來吳邀請「屠龍」成員到台灣軍訓，未要求參加者要加入吳一方用槍殺警；及至11月17日「屠龍」開會提及西貢試槍，以及將來會與吳小隊有「大行動」等，當時黃仍未清楚「大行動」為何，隊員間亦有共識雖認同「殺狗」，但不認為要「親自落手」。

屠龍有共識反對親自用槍殺警

辯方因而指出，不論是軍訓或試槍，均與串謀無關，涉案串謀直到11月17日都未形成。黃同意，並認同辯方所指「屠龍」直到12月8日的共識均沒有改變，即不介意警方有傷亡，甚至可提供協助，但反對親自用槍殺警。辯方又問黃的個人意見，黃坦言想用槍殺警，因為他當時非常仇恨警察。

建議吳的小隊用槍和炸彈

提及黃後來與軍師Kan談及在12月1日遊行中用槍和炸彈，更曾向吳索取槍械，辯方質疑黃的行為與隊員的意願相違背。黃否認，解釋他們當時的共識是不親手用槍和炸彈，而是建議吳小隊使用，「屠龍」只是配合，稱要槍亦只是「問住先」。

辯方指黃當時已有濫殺無辜的傾向

辯方之後又提及，黃曾考慮過將炸彈放置在朗豪坊一帶，並揚言：「我哋嘅目標炸到狗咋嘛，我唔X理其他人。」質疑黃當時已有「濫殺無辜」的傾向。黃同意，但補充「濫殺無辜」非目的，而是為殺警而殺死無辜的人亦在所不計。

6男1女被告：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023