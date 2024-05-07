屠龍小隊案｜證人否認受威嚇利誘作供　強調經3年沉澱想交代事情

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（7日）在高院續審。辯方提及認罪被告黃振強曾投訴在被捕後曾遭警員「熄燈拳打腳踢」，黃同意當時有熄燈，但強調「當時我認為」警方有拳打腳踢，對於是否遭威嚇利誘作口供則表示：「唔係好記得。」黃另表示他曾向警方表示經過「沉澱」和3年多的還押，自知犯下嚴重罪行而決定認罪，他如今擔任控方證人亦是因為：「想交代番當時嘅事出嚟。」



證人黃振強由囚車押至法庭作供。(鄭子峰攝)

黃曾指警熄燈拳打腳踢

次被告張銘裕的代表大律師姚本成展開盤問，他問證人黃振強在被捕後，有否遭警員「熄燈拳打腳踢」，黃同意當時有熄燈，辯方追問：「跟住拳打腳踢？」黃回答：「當時我認為有。」辯方再指黃翌日被帶上法庭，其代表律師向法庭投訴黃被打及被迫交出電話密碼，黃同意，但稱不很記得是否在威嚇利誘下錄取會面記錄。

經3年還柙及沉澱後改變想法

辯方續指，黃在被捕3年多後，於2023年5月19日突然要求見案件主管，其唯一目的便是想藉此減刑。黃否認，稱只是想表達認罪意向，及交代案件的一切。辯方聽罷質疑這些事項不需要花費一小時說明，問警方當時有何反應。黃指警方有問他認罪的原因，他回應稱經過「沉澱」和3年多的還押，自知犯錯和犯嚴重罪行。警方聞言著他「諗清楚」後找律師，又問他3年來的近況。

表明全部罪都可以認

辯方再問警方當時有否問黃有什麼想交代。黃指，警方有問他想認何罪，他回答：「全部都可以認。」並表明有意交代全部事實。黃另同意，警方在會面中曾表示黃若想認罪，便找律師寫信，他們會再作考慮。

獲准不需承認串謀謀殺等兩罪

辯方之後指出，雙方「一路講數」，最後結果是黃不需要承認串謀謀殺等兩罪，黃同意。辯方續指，黃於同年8月24日已知道他不但可認少兩罪，更可獲認罪扣減，黃表示清楚可獲「寬大扣減」，即在案件交付高院後認罪可獲百分之20至25的減刑。

黃稱想交代當時的事才認罪

辯方進一步提問，黃是否知道擔任控方證人亦可有額外扣減。黃稱知道有機會可有額外扣減，律師指最多可獲累積百分之50的扣減。辯方聞言問：「你坐係到係希望有額外扣減？」黃同意希望獲扣減，但強調這非他的原因。辯方聞言追問那黃是為何其他原因認罪，黃稱：「我想交代番當時嘅事出嚟」。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023