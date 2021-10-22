青年反修例風波入獄　難忘父母首次探訪：19年首次見父親落淚

懲教署與香港中華廠商聯合會合辦大型互動音樂劇《人生請揀》大匯演。活動在今日（22日）演出，之後署方安排更生人士向在場學生分享經歷。

其中一名分享者是傑仔（化名），他當年因社會事件（反修例風波）要進入更新中心。傑仔說，至今仍然難忘父母首次探望他的時刻，更在19年以來，首次見到父親在他面前落淚及致歉。他寄語年輕人要學懂珍惜，「你哋所有親情時間、自由，仲有高床軟枕，都係我依幾個月夢寐以求嘅嘢。」



總懲教主任潘競雄（左）說，最近有不少年輕人因反修例事件入獄，懲教署會提供一系列的更生計劃。（王潔恩攝）

每個月4次30分鐘探訪

傑仔憶述，兩年前因社會事件犯事，當時他與家人的政治理念不同，故曾離家出走，亦曾因無家可歸而「瞓街」。

傑仔表示，在更新中心時，每個月只得4次30分鐘的探訪。他坦言，從前與父母關係較差，但在更新中心的日子，反而更珍惜與父母聊天的時間，更難忘父母首次探望他的時刻，「都未攞起個電話，見到爹D已經喊咗出嚟，當時爹D係我19歲以來第一次喊，都係19年嚟（第一次）同我講對唔住，嗰一刻覺得好似所有咩恩怨都無晒。」他說，當初離開更生中心時，第一件事只想與家人吃一頓飯。

寄語年輕人學懂珍惜

傑仔又指，事發時仍是中學生，過去一直希望畢業後工程師。他相信只要繼續努力，未來仍可以追夢，「依然想為社會作出貢獻。」他又利用自身經歷寄語其他年輕人：「要學識珍惜、感恩，你哋所有親情時間、自由，仲有高床軟枕，都係我呢幾個月夢寐以求嘅嘢⋯⋯唔好去到真係要付出代價嘅時候先去珍惜，到時就太遲。」

另一名更生人士阿玲（化名）又指，當年因入獄要與母親分開多年，只能透過書信、探訪溝通，她提醒大家要珍惜與家人相處的時間。

傑仔（化名）當年因社會事件要進入更新中心，至今仍然難忘父母首次探望他的時刻。（王潔恩攝）

懲教署：冀教導學生辨別資訊真偽

除了更生人士分享外，《人生請揀》大匯演亦在今日（22日）演出，以時下青少年常面對的困難和誘惑為故事藍本。活動有24間學校參與，有約1,600名師生嘉賓出席。

總懲教主任潘競雄表示，近年不少學生被網絡信息誤導，並作出違法行為，故希望藉《人生請揀》劇場活動，教導學生辨別資訊真偽等。他又說，最近有不少年輕人因反修例事件入獄，懲教署會提供一系列的更生計劃，包括心理治療項目等，以傑仔為例，他認為成效很大。