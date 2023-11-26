調查反映基層社群身心健康需支援　善導會倡輔導結合健康生活管理

善導會今日（26日）發布基層社群健康調查結果，發現受訪者的體重指標（BMI）呈兩極化，也發現有超過五成受訪者表示曾經歷睡眠困擾。該會指，調查結果反映基層社群普遍缺乏自我健康生活管理意識，身心健康需要進一步支援，故該會提出「社中有醫」的策略，建議整合現有及增加資源配套，為服務高危基層社群的機構提供駐機構專職醫護人員，將健康生活管理納入輔導中，為服務使用者提供一站式「輔導及健康生活管理支援」服務。



善導會發布基層社群健康調查結果，訪問1,156名年齡15歲或以上的更生人士、精神復元人士及多元族裔人士，發現受訪者的體重指標（BMI）呈兩極化，與衞生署2020年度人口健康調查作比較，今次受訪者出現過輕情況較一般人士的高出逾五成，而二級肥胖則較一般人士更高出八成半。

調查結果也發現，有三成受訪者表示沒有高血壓病史，但在血壓檢查時卻出現血壓升高的情況，當中多元族裔人士的比率更是一般人士的五倍多。調查中，受訪者表示過去一個月沒有進行任何體能活動的比率亦較一般人士多兩倍半，普遍原因是疲倦及缺乏恆心。

精神健康方面，調查亦發現更生人士確診精神病患的比率較一般人士高，當中確診抑鬱症的比率更是一般人士的五倍。另有超過五成受訪者表示曾經歷睡眠困擾，當中多元族裔人士情況尤為嚴重。

善導會：基層社群身心健康需進一步支援 倡「社中有醫」

善導會指，調查結果反映基層社群普遍缺乏自我健康生活管理意識，身心健康需要進一步支援。該會副總幹事（社會康復及社區教育）李冠美表示，身心健康是基層社群融入社會的一大原動力，現時基層社群的身心健康明顯需要進一步支援。

鑑於傳統輔導服務較側重於關注心理或社會層面的需求，容易忽略身體健康的重要性。李冠美指，該會提出「社中有醫」的策略，建議透過整合現有及增加資源配套，為服務高危基層社群的機構提供駐機構專職醫護人員，將健康生活管理納入輔導中，為服務使用者提供一站式的「輔導及健康生活管理支援」服務。

更生人士阿強（化名）及多元族裔人士Juhi分別接受過善導會的服務。其中阿強兩年前犯事被判接受感化，其後獲安排參與善導會的預防重犯小組，同時接受結合輔導及健康生活管理的運動綜合支援服務。阿強指，運動訓練能提升其自律及自控能力，令他自主地重新建立積極的人生態度。

他認為社會服務若能同時附設有健康生活管理支援，可以為原本較被動但健康又較高危的服務使用者提供誘因，催化他們願意參與包括健康檢查和維持運動習慣的一站式輔導服務。

今年26歲、在香港長大的多元族裔人士Juhi，因經濟問題，導致家庭關係緊張，心理健康逐漸惡化，情緒開始不穩定，亦有睡眠困擾。接觸善導會後，Juhi參加了該會健康生活管理系列的拳擊課程，她說運動時感受到快樂，有助她穩定情緒和紓解壓力，社工透過輔導結合健康生活管理，也幫助到她慢慢建立健康生活模式。