屠龍小隊案｜辯方指證人雖稱要錢買槍　收款後只作還債賭馬無買槍

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案續審，小隊隊長黃振強今(13日繼續接受辯方盤問，代表女被告劉佩凝的律師盤問時指，黃向劉要資金買槍只用綠色槍的表情符號代指槍，質疑該槍可以是水槍或假槍，黃稱無法判斷；辯方又指劉曾先後七度轉帳共24.5萬元予黃，黃則用該筆資金償還其拖欠三間財務公司的部份欠款，又轉帳7萬轉至其馬會戶口用以賭馬，但從未用作購買槍，黃同意。



律師指小隊成員等因怕酒吧CCTV能收音，故未在酒吧討論行動細節。 （資料圖片／余俊亮攝）

怕酒吧CCTV收音未討論細節

代表賴振邦的大律師是香媛盤問時指，黃被捕後錄取錄影會面時，提及12月3日深夜在松記糖水，與「屠龍」軍師Kan、同謀者吳智鴻、閃燈隊隊長Kristy見面，期間吳有簡單講述「大行動」的計劃，後來四人一同前往荃灣一間酒吧。但黃從未在錄影會面提及，當時酒吧內還有彭軍壕和賴振邦兩人，賴稱擔心店內CCTV有收音功能，他們一行6 人才未有討論「大行動」細節。黃同意。

辯方指賴當日未提CCTV的事

辯方聽罷指，4日後，黃向警方錄取錄影會面，但未提及酒吧的情況，卻在3年後在無損權益口供時提出，質疑黃對酒吧內發生的事印象模糊，又指賴當日根本未提及CCTV事宜。黃同意他錄取錄影會面時處於模糊狀態，但不同意在庭上作供時對當日發生的事感模糊。

辯方指劉並非屠龍小隊成員

女被告劉佩凝的代表大律師馬維騉其後展開盤問，黃確認劉並非「滅龍」、「燈龍蛛」、「行山討論區」及「荃灣示威群組」等TG群組的成員。提及劉是否「屠龍小隊」成員，黃表示「有啲模糊」，但稱會視劉為隊伍的一分子，但不是常規核心隊員。辯方聽罷指出，劉無份參與行動隊員之間的通訊，黃同意。

律師指黃振強曾向女被告劉佩凝(前，左)稱要錢買槍。(鄭子峰攝)

春田花花同學會收資金助示威者

黃另確認他想找能向「屠龍」提供眾籌的人選，經被告嚴文謙介紹下而認識劉，黃知道她是群組「春田花花同學會」的管理員。「春田花花」於2019年社會運動期間，屬一個較知名的群組，主要向「金主」收取金錢資援年輕示威者。黃表示無法判斷，但他是經嚴介紹後才知道該群組。

為作澄清而認識劉

辯方之後引述相關TG訊息紀錄，提問兩人首次對話的相識經過。黃憶述，劉當時在群組散播一名示威者是「鬼」消息，剛好黃認識該示威者，故他在向嚴等人「Fact check（查證）」劉的身份後，便找劉對質以澄清對方非「鬼」。

向劉表示要錢要資金

黃其後在TG向劉表明身份稱：「我屠龍揸fit人」，並表示：「有緣再見」。劉回覆：「有需要幫手就出聲」，黃則稱：「要錢、資金，講真」。黃庭上解釋指，當時他單純想獲取金錢，只要有人問他需否幫助，他均會向對方索取金錢和物資。

認為劉當時願意課金

劉當時先是回覆一個「笑喊」表示符號，後稱：「要幾多，幫到我就幫，唔得我就私人錢」。黃則回覆：「你未必得，萬萬聲，寧願你轉介有錢嘅人」，之後又稱：「我哋想買🔫🔫🔫」。辯方指出劉的說法具「推塘」意味，即：「幫唔到我就唔幫」。而該綠色槍的表情符號則有水槍或膠槍的意思，並非指真槍。黃稱當時認為劉確實有意課金，至該表情符號代表什麼則無法判斷。

證人黃振強認小隊擲汽油彈只曾擊中警員一次。(資料圖片)

只曾用汽油彈擊中警員腿部一次

辯方另指，「屠龍小隊」經歷二坡坊事件後聲名大噪並正式成立，在後來上傳的「屠龍」精華片段中不見成員使用槍、刀、弩等致命武器，至於汽油彈則非用以攻擊人。黃稱汽油彈有一次擊中了警員的腿部，但同意除此以外再無擊中人。辯方聽罷指出，「屠龍」的聲譽並非殘暴或兇殘，非：「下下要殺人襲擊人。」黃認為這一點不應由他判斷。

曾以5千元購入300支汽油彈

辯方又指，黃過去曾以5000元向閃燈隊的女隊長Kristy購入300支汽油彈，質疑價格遠低於黃早前稱向「老虎仔」以10萬購入100支汽油彈的情況。黃解釋「老虎仔」的汽油彈供應較穩定和質素較好，且他有同學修讀化學，會研究汽油彈的成份等，威力亦較強。

指黃當時戶口只有2千元

辯方引述黃的銀行轉帳紀錄，顯示劉於11月初至12月初期間，共七度轉帳共24.5萬元予黃，黃因向三間財務公司借了錢，每月須還款約3000元，黃同意。辯方續指，黃於11月初的戶口餘額僅約2000元，故若沒有劉的轉帳，他的餘額僅夠償還財務公司欠款，黃同意。辯方最後指，黃在收取劉的轉帳後，於11月11日至16日先後將共7萬轉至其馬會戶口賭馬，由此至終未用以買槍，黃同意。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023