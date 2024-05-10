屠龍小隊案｜證人被指曾向警自稱和理非　避涉重要活動推隊員試槍

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（10日）在高院續審。「屠龍隊長」黃振強接受第四被告的律師盤問。律師指黃在2019年12月被捕前，曾在同年10月被截，他當時曾向警方自稱是「和理非」，黃承認當時說法有出入。律師繼而指黃以受傷，或自稱實力夠無需接受軍訓為由，只派隊員出席同謀者吳智鴻安排的台灣軍訓和西貢試槍，指黃不參與嚴重及重要的活動：「令你對手唔好掂呢啲咁嘅嘢。」黃一概否認。



黃振強承認在612示威中，首次與第四被告李家田見面。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

知李家田想在集會現場拍片

代表李家田的大律師林芷瑩今展開盤問，黃透露和李於2019年6月12日首次見面。辯方問李有否提及他當時在浸大修讀電影及燈光等高級文憑課程，因對社會事件有興趣，會到集會現場拍攝紀錄片。黃稱他僅知道李修讀電影有關課程，到集會現場「想拍嘢」和「攞材料」。

警方拘捕時有人在其身揮舞警棍

辯方之後問及黃於12月8日在安全屋被捕的情況，黃憶述警方於當日清晨破門而入，多於3名警員衝入黃所在的房間。由於當時房間內的燈被關掉，黃未能看清楚面前有多少名警員，僅感覺到自己的身體被他人固定，同時有人用手拍他的臉部，及向其身體揮舞警棍。黃當時感到十分害怕和無助，並因感到痛楚而叫喊。

襲擊持續了10至15分鐘

黃續指，襲擊持續了至少10至15分鐘以上，期間沒有警員出言制止。黃其後離開房後，有警員拿水給他飲，著他先冷靜下來。之後，黃在女警要求下交出手機密碼，簽了一些文件和著好衣物後，離開單位前往警署。

黃振強承認曾在2019年10月20日的衝突中被截，他當時向警員自稱「和理非」。(資料圖片)

警問及黃10月被截查的事

黃續指，警員在襲擊他前未有口頭作出拘捕，他不記得有否被施行警誡或搜屋。辯方問及，黃在警證誡下有否稱：「10月20日我係有喺尖沙咀同旺角衝咋。」黃初時稱不記得，但在看到警員記事冊有相關紀錄及其簽名後，他稱相信自己有說過此番話。辯方追問黃在記事冊簽名時是否感到害怕，黃稱他當時是在同意下簽名，但是否害怕則「判斷唔到」。

10月被截曾自稱和理非

辯方提及黃被捕後錄取的兩份錄影會面，指黃曾向警方表示他從未衝擊過警方防線，亦不會參加與警方對抗的行動。另他於10月20日，只是在尖沙咀警署外參與堵路和傳物資，警方出動水炮車後已撤退至旺角，自稱屬「和理非」。辯方質疑上述說法的真假，黃同意他前後說法有出入，指他錄取會面紀錄時較慌張和混亂，澄清其庭上說法才是真實。

曾投訴被打至下半身多處瘀傷

黃另確認他於12月9日首次提堂後，在其代表律師協助下向警察投訴科提交投訴，聲稱遭拘捕他的警員戴明德，及3名不知名便衣警毆打，導致他下半身多處瘀傷、左面頰擦傷，同一班警員稍後更在警署用言語威嚇誘使黃作招認。 辯方質疑黃當時因被警員毆打和恐嚇，錄影會面所說的版本是敷衍警方，黃稱不記得。

辯方指黃振強只推隊員接受軍訓及試槍，是想避涉嚴重的事務。（資料圖片／余俊亮攝）

自認實力夠毋須受軍訓

辯方問黃，為何他不曾出席吳智鴻安排的台灣軍訓和西貢試槍，黃稱他當時比較自大，覺得：「我嘅實力唔需要接受軍訓。」至於西貢試槍，他初時打算親自參加，但參加中大示威時被海綿彈或橡膠子彈擊中，到診所處理傷口後尚未癒合，自覺體力狀況不足以應付試槍，改派張銘裕代他出席。辯方聽罷指黃未有相關醫療記錄，質疑他聲稱受傷是在說謊，黃否認。

敷衍吳因有向屠龍提供金錢援助

辯方之後引述錄影會面紀錄，指黃曾稱他在西貢試槍前一直「拖住」吳，因為：「我唔想掂呢啲野。」最後更謊稱受傷不能參加。黃更透露，因為吳一直有為「屠龍」提供金錢援助，所以他一直在「敷衍」吳，事實上無意參加試槍，後來黃向吳索槍稱要殺警亦只是：「憤怒所致、投其所好。」

重及重要活動只派隊員出席

辯方因而指出，黃案發時一直是在向吳「投其所好」以「呃多啲資助」，質疑黃凡有重要或嚴重的活動，都不會出現，而是派隊員出席，務求：「令你對手唔好掂呢啲咁嘅嘢。」黃不同意。

辯方指李不知道計劃為何

辯方另指出，有成員於12月6日在「滅龍」群組問：「其實我哋會做邊個plan？」可見成員行動前兩日仍未知道計劃為何，黃同意。辯方續指出，李家田於11月17日因被困在理大而未有出席大鴻輝的飯局，後來他亦未出席11月25日的三坡坊飯聚，及12月5日的內部會議，故李從不知道計劃為何，亦從未參與黃和吳的計劃，黃不同意。

6男1女被告：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023