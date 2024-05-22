燒春雞店薔紅日賣逾千份　老闆：服務食物達標就會多顧客光顧

近月來接連有商店及食肆結業，不少人歸咎大批市民北上消費。不過有茶餐廳日日門庭如市，單靠本地客已叫全店員工忙個不停。



來到午飯時間，灣仔的薔紅特色茶餐廳外大排長龍，員工未曾停手；超過一半食客叫了招牌菜——88元脆皮燒春雞。老闆王征提到，近期最旺一次是在最近的5月1日五一勞動節假期，單日售出600多隻雞，即1,200多份燒春雞餐，「未到11點開門已經爆！」



薔紅老闆王征說，要做到客人對食物讚不絕口，在人流極多的情況下保持水準，是因為「用心」兩個字，「好似愛人咁樣對待咪得囉！愛佢呀嘛、錫佢呀嘛，用心去體會呀嘛。」



就算忠心嘅顧客都係畀2、3次機會你。始終你服務、食物、質量達到佢要求，佢咪會過嚟多啲幫襯你。好簡單，食一兩次（不達要求）就算熟客都變陌生啦。 薔紅特色茶餐廳老闆王征

以脆皮燒春雞作為招牌的薔紅特色茶餐廳，即使是平日午飯時間，餐廳都會大排長龍，員工更要在門口不停叫籌號。記者本月10日在場觀察，外賣單約由11時起就陸續有來，而堂食人流在12時起開始變多，都是附近上班族，同時亦有街坊客及遊客。

由醃味到炸雞需時4小時 一個中午要預備多至250隻

要製作脆皮燒春雞有何工序？老闆王征表示，整個工序需時至少4小時，先要挖肚清洗乾淨雞隻，再將鹽、五香粉、胡椒粉等調味料「摔一摔個肚」醃製2小時，及後就要用滾水淥2、3秒進行「上皮」，完成後就要再吊乾2小時，再炸15分鐘，最繁忙的時間更要開足4個炸爐。

他表示，每天早上7時就要開始製作燒春雞的準備工夫，一個中午至少要預先製作200至250隻雞，全日平均500隻雞，若有不足就會立即補充。他提到，一個炸爐同時可炸8隻雞，4個炸爐一共32隻，每份餐點有半隻雞，即會出爐就會有64份餐點。記者到訪當日中午，就賣出了290隻雞。

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五一假期賣到晚上8時半已無雞

王老闆表示，最旺一次的紀錄，是在最近的五一假期，一日內賣出600多隻雞，即1,200多份燒春雞餐，他指當日伙計們都做得很辛苦。

（5月1日）未到11點開門已經爆，做到夜晚11點半，賣到8點半就無雞，有雞可能又唔止（600隻雞）。 薔紅特色茶餐廳老闆王征

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繁忙中保持水準需用心 有責任心、有經驗及熟手伙計合作

在如此繁忙的午餐時間，餐廳為何仍能保持水準呢？王老闆就指是因為「用心」兩個字，餐廳由1999年開創至今，他形容說：「你遇到男朋友，佢愛唔愛你感受到㗎嘛！買嘢畀你，逢年過節就送嘢」,「好似愛人咁樣對待咪得囉！愛佢呀嘛、錫佢呀嘛，用心去體會呀嘛。」

他表示，同時亦要靠一班有責任心、有經驗及熟手的伙計互相合作，其中「廚房大佬」偉哥已經和王老闆工作十年，其他伙計少至8年10年、多至20年亦有，整個餐廳當日合共有約50位員工。

王老闆又表示，至今生意已差不多回到疫情前的情況，內地都有不少遊客透過小紅書慕名而來，補充客源。近年經濟差、有不少人會北上消費，他就表示對生意有一定的影響，「你（深圳）性價比咁高」，指港人北上消費，或是基於價格比較便宜，以及服務方面「而家可能真係比香港好啲。」

對於是否滿意餐廳的生意額，他就表示都是薄利多銷，要求不高，「希望香港好，唔係我一個人好」，故餐廳都會為長者派飯傳達愛心。

而要做好餐廳自己的特色，他就重申要「用心」。他提到在疫情的影響下，大家的生活習慣已有所轉變，「以前郁一郁就出去食飯，約啲朋友」，現在更傾向留在家中煮即食麵，就此他更傾向在小紅書、抖音等媒體做更多宣傳。

「而家好多媒體話香港價錢又高，服務又唔好。要建立好呢個（服務），真係要靠大家。」他指現在客人的要求較高。

同國內比點比呀？國內人又足夠，人工比較平、租金平；呢到香港都廿幾萬租金。 薔紅特色茶餐廳老闆王征

薔紅因應星期一至五的人流，推出食客平日午市11時至12時45分前結帳離座，全單就會有85折等優惠。（薔紅特色茶餐廳Facebook圖片）

老闆從不趕客：消費者唔係唔畀錢㗎嘛

王老闆說：「好多媒體講話好多餐廳會趕客，限時限刻，但呢啲嘢我哋就唔會做，我都唔建議咁做」，「自己嘅消費者食飯，唔係唔畀錢㗎嘛！」

薔紅就花心思，因應星期一至五的人流，推出食客平日午市11時至12時45分前結帳離座，全單就會有85折等優惠，用以疏導過多的人流，餐廳也可以做多一轉，從而達至雙贏，「佢又可以出去行一行，有利消化，又可以慳到十零廿蚊嘅目的，我覺得好多人都樂意。」

提到現時的結業潮下，薔紅依然是大排長龍，他就認為顧客都很現實，「就算忠心嘅顧客都係畀2、3次機會你。始終你服務、食物、質量達到佢要求，佢咪會過嚟多啲幫襯你。好簡單，食一兩次（不達要求）就算熟客都變陌生啦。」

「北上消費唔使錢呀？唔使等呀？唔使時間呀？來回唔係錢呀？」他認為客人若在香港去到餐廳無人招呼、食物質素參差，「老實講，調返轉你係客，你都未必嚟啦。」

你做到大陸價錢、大陸服務，啲人點使上去，你估真係貪方便揸架車上去？ 薔紅特色茶餐廳老闆王征

一人任多崗位如「自由人」 支持政府輸入外勞

王老闆表示，香港請人太難，有時一日都要換幾件衫在不同崗位工作，「我就好似一個自由人咁，有時後防唔得，我又要去後防；中場唔得就跑中場；前峰唔得我頭先就到門口嗌客……嗌到聲都沙埋。」辛苦工作同時，令他堅持的又是甚麼？他表示當時投資餐廳用近一千萬，每個月又有50多個伙計家庭要養活，「你諗下你堅唔堅持？」

他又支持政府輸入外勞，以增加人手，認為輸入外勞是必須做的事。他有感現時香港餐飲老闆最痛苦不是沒有生意，而是有生意沒有能力做，「你無生意最多係蝕錢；如果有生意做唔到，客人肯定投訴你，請唔到伙計又有怨言畀你。」當未能招呼客人時就「見錢化水」、「財喺門口走」，同樣都是蝕錢；不過他就表示，現時餐廳的員工很幫得手，可應付人流。

而家唔係有錢就請到人！ 薔紅特色茶餐廳老闆王征

兩年食客：全香港揾唔到第二間

一個月會到此食兩次燒春雞的萬先生，已是兩年的老顧客，他在當日中午12時到達餐廳，等候約15分鐘就可以入座，形容當日特別多人，「呢到出品好，值得一試，你試過就知架啦」，「啲雞咬落去鬆化、脆皮，可保存熱度。」他形容「全香港揾唔到第二間」。又認為價錢公道、質素好，與其他餐廳無得比。不過他也笑言，一個月食兩次就足夠，因為「太過肥啦」。

而對於不少人會北上飲食，他就表示對內地的食物品質沒有信心，故較少北上；而面對香港有不少店舖面臨結業潮，他就認為在香港做生意，一定要有競爭力，「我哋開旅行社50年，50年都係咁，經過咁多風浪，因為我哋旅行社有特別產品。」薔紅又是如何留住萬先生？他說：「價錢公道、唔貴，一個人消費一百零幾，有燒雞有奶茶有沙律。」

一個月會到此食兩次燒春雞的萬先生，已是兩年的老顧客，形容「全香港揾唔到第二間」。（黃寶瑩攝）

光顧5、6年薔紅的廖小姐表示，薔紅是老牌子，都是做街坊生意，住沙田的她指「一諗起灣仔就會過嚟呢度」，且一定會食燒春雞，「Keep住出餐、各方面（服務）都OK，水準都keep住OK。」她同時又認為，現時香港有不少餐飲店未能保持食物及服務態度的水準，加上經濟不好，對餐廳經營有一定困難。會北上飲食的她就笑言，對比內地及香港的服務質素及態度，確實是兩地不同，「唔講啦！」

與廖小姐一同進餐、首次光顧薔紅的何先生就表示，燒春雞的肉「很易起」，形容服務態度與其他地方無異，如日後路經或會再光顧。

內地旅客首嘗燒春雞 稱會再度光臨

來自天津的旅客王小姐及孫先生來港旅遊4日，是因為小紅書博主推薦而過來一嘗燒春雞。王小姐就認為燒春雞很好吃，會再度光臨餐廳，又認為價格便宜。而孫先生就表示，因為天津都會有同樣的食物但不算美味，本身預期香港也不會好吃，終有感燒春雞比想像中好吃。

港人陳小姐就介紹來自廣州的親戚莫小姐到此嘗試特色食物，陳小姐表示，曾兩度以外賣形式光顧薔紅，認為燒春雞味道不錯，所以今次就帶親戚堂食。她認為第一次吃燒春雞感覺不錯，不過第二次訂兩個餐就有感雞肉「有啲肥、有啲韌」，而今次堂食就「好少少，新鮮做好上嚟」。她表示沒有北上習慣，「寧願留喺屋企自己煮，唔會貪平北上，一來一回比較嘥時間」，「寧願留喺香港支持香港整體行業，等佢哋百花齊放。」

而親戚莫小姐就第一次食燒春雞，她表示幾好味，「未食皮，食咗啲肉，都幾入味」，且價錢合理。服務方面，她就認為店員聲量比較大，「可能只係客人一句簡單需求，佢哋OK冇問題，但會加一啲個人嘅情緒。」相對內地服務，她就表示都要視乎不同餐廳，各有不同。